واتساب يوسّع خيارات تخصيص المحادثات بخلفيات متحركة

واشنطن-سانا

يختبر تطبيق واتساب مجموعة جديدة من سمات المحادثات تتضمن خلفيات متحركة وخيارات إضافية لتخصيص المظهر البصري للدردشات، في خطوة تهدف إلى منح المستخدمين مرونة أكبر في اختيار شكل المحادثات.

وذكر موقع WABetaInfo المتخصص بمتابعة تحديثات واتساب، في تقرير نشره أول أمس، أن الميزة ظهرت ضمن النسخة التجريبية من التطبيق لنظام التشغيل iOS والمتاحة عبر منصة TestFlight، وتتضمن ثلاث فئات جديدة للسمات هي «مميزة» و«رسومات» و«بسيطة»، مع خلفيات متحركة ضمن الفئة الأولى.

وتتيح فئة «رسومات» استخدام خلفيات مستوحاة من الرسومات التقليدية الخاصة بواتساب، فيما تعتمد فئة «بسيطة» على خلفيات ثابتة وهادئة، بينما تتضمن فئة «مميزة» خلفيات تتميز بحركة تدريجية تضفي طابعاً ديناميكياً على المحادثات من دون تشتيت انتباه المستخدم.

ومن المتوقع أن تتكيف ألوان فقاعات الرسائل تلقائياً مع السمات والخلفيات المختارة، بما يحافظ على وضوح النصوص وانسجام مختلف عناصر واجهة المحادثة.

وبحسب التقرير، ستكون حركة الخلفيات محدودة وهادئة، بحيث لا تطغى على محتوى المحادثة أو تؤثر في سهولة الاستخدام، فيما لا تزال الميزة قيد التطوير ولم تُطرح رسمياً لجميع مستخدمي النسخة التجريبية.

ومن المنتظر أن يواصل واتساب اختبار هذه الخيارات وتطويرها قبل طرحها ضمن إصدار مستقر، ما يعني أن تفاصيل الميزة وموعد إتاحتها قد يتغيران قبل إطلاقها رسمياً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه واتساب إلى توسيع خيارات تخصيص المحادثات، بما يتيح للمستخدمين التحكم بشكل أكبر في مظهر الدردشات مع الحفاظ على بساطة التطبيق وسهولة استخدامه.