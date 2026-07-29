واتساب يضيف ميزة إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر المتصفح

واشنطن-سانا

أعلنت شركة ميتا إضافة ميزة إجراء واستقبال المكالمات الصوتية والمرئية عبر نسخة واتساب ويب، في خطوة توسع إمكانات المنصة وتتيح للمستخدمين التواصل مباشرة من خلال متصفحات الإنترنت، دون الحاجة إلى تثبيت التطبيق على الهاتف أو الحاسوب.

وذكرت شركة ميتا، في بيان نشرته أمس الثلاثاء، أن الميزة الجديدة تتيح إجراء المكالمات الصوتية والمرئية مباشرة عبر المتصفح، بما يوفر مرونة أكبر للمستخدمين، ولا سيما الذين يعتمدون على أجهزة العمل أو الأجهزة المشتركة التي لا تسمح بتثبيت التطبيقات.

وأوضحت الشركة أن التحديث يجعل واتساب ويب أكثر قدرة على منافسة منصات الاجتماعات المرئية، إذ يدعم إجراء مكالمات فيديو تضم ما يصل إلى 32 مشاركاً.

وأضافت ميتا عدداً من التحسينات على خدمة المكالمات، من بينها ميزة “غرفة الانتظار” للتحكم في انضمام المشاركين، وتحسين جودة الاتصال وتقليل الضوضاء، إلى جانب إمكانية نقل المكالمة بين الهاتف والحاسوب من دون إنهائها.

وأشارت الشركة إلى أن طرح المزايا الجديدة بدأ تدريجياً لمستخدمي واتساب حول العالم، على أن تصبح متاحة لعدد أكبر من المستخدمين خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحديثات ضمن مساعي ميتا إلى تطوير خدمات واتساب وتعزيز تكاملها، بما يوفر للمستخدمين تجربة تجمع بين المراسلة الفورية والمكالمات الصوتية والمرئية ضمن منصة واحدة.