علماء يفسرون سلوكاً مائياً فريداً في التربة الطينية لمدرجات مدينة البتراء بالأردن

عمّان-سانا

كشف باحثون من الجامعة الألمانية الأردنية عن تفسير علمي جديد للسلوك المائي غير المعتاد في مدرجات مدينة البتراء الأثرية في الأردن، حيث تتعامل التربة الغنية بالطين مع مياه السيول بطريقة تتعارض مع المفهوم التقليدي لطبيعة التربة الطينية، إذ تعمل على امتصاص المياه وتخزينها بدلاً من منع تسربها أو دفعها للجريان السطحي.

وذكر موقع Phys.org العلمي في تقرير حديث أن الدراسة التي نُشرت في دورية “Land” أوضحت أن هذا السلوك المائي ظل لغزاً مُحيراً لسنوات طويلة، قبل أن يتمكن الباحثون من تفسيره عبر تحليل بنية التربة والخصائص الجيوكيميائية لمواقع المدرجات في البتراء.

وأظهرت الدراسة أن التربة في المنطقة، رغم احتوائها على نسب مرتفعة من الطين تصل إلى 45-55 بالمئة، وتتميز بتركيب غير تقليدي يجمع بين كتل طينية متجمعة وحبيبات حصوية تشكل شبكة فراغات واسعة تسمح بمرور المياه بسرعة نحو الأعماق.

وأوضح الباحثون أن هذا التكوين البنيوي يمنع تحوّل التربة إلى طبقة صماء غير منفذة، حيث تبقى المسامات المفتوحة بين الكتل الطينية مدعومة بوجود الحصى والحجارة، ما يتيح امتصاصاً فعالاً لمياه الأمطار والسيول وتوجيهها إلى باطن الأرض.

كما بينت التحليلات أن الطين في البتراء يتكون بشكل رئيسي من معدن “الكاولينيت” غير القابل للتمدد، وهو ما يمنع انتفاخ التربة أو إغلاق مساماتها عند البلل، ويحافظ على استقرار الشبكة الداخلية لقنوات تصريف المياه.

وأشار الباحثون إلى أن تصميم المدرجات الأثرية في البتراء لعب دوراً محورياً في تعزيز هذا السلوك الهيدرولوجي، حيث ساهمت الجدران الحجرية في احتجاز مياه السيول وتوليد ضغط مائي يدفعها نحو الأسفل، ما حول التربة إلى نظام طبيعي فعال لتصريف المياه بدلاً من جريانها على السطح.

وأكدت الدراسة أن هذا النظام الطبيعي أسهم عبر قرون في تقليل مخاطر الفيضانات وتحسين خصوبة التربة، من خلال ترسيب المواد العضوية وتغذية الطبقات الجوفية، ما يعكس تفاعلاً فريداً بين الهندسة القديمة والبيئة الطبيعية.

وتأتي هذه النتائج لتقدم رؤية جديدة في إدارة المياه والتربة في المناطق الجافة، وتفتح المجال أمام الاستفادة من النماذج التاريخية في تطوير حلول مستدامة لمواجهة تحديات السيول والتصحر في الوقت الراهن.