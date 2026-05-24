غوغل تستعد لإطلاق نظارات ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

تستعد شركة غوغل لإطلاق جيل جديد من نظاراتها الذكية خلال العام الجاري، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء ومنافسة النظارات الذكية التي تطرحها شركات تقنية عالمية.

وذكر موقع BGR التقني في تقرير نشره أول أمس أن غوغل تعمل على تطوير نظارات ذكية بالتعاون مع عدد من العلامات التجارية العالمية، منها سامسونغ وواربي باركر وجنتل مونستر، لتقديم تجربة استخدام متقدمة تتيح تنفيذ العديد من المهام دون الحاجة إلى الهاتف المحمول.

وتعتمد النظارات الجديدة على دمج مساعد الذكاء الاصطناعي «جيميناي»، إلى جانب وضع تفاعلي مباشر يحمل اسم «Gemini Live»، يتيح للمستخدم الحصول على معلومات فورية حول ما يراه عبر الكاميرا، وطرح الأسئلة وتنفيذ الأوامر الصوتية المرتبطة بالبيئة المحيطة.

وبحسب التقرير، تراهن غوغل على مجموعة من المزايا لتعزيز قدرتها التنافسية، أبرزها تطوير إمكانات الذكاء الاصطناعي وربطها بالسياق المحيط بالمستخدم بصورة أكثر تكاملاً، إضافة إلى تحسين جودة الصوت عبر مكبرات مدمجة توفر تجربة استماع أكثر وضوحاً.

كما تتميز النظارات بإمكانية التكامل مع الساعات الذكية العاملة بنظام «Wear OS»، ما يسمح بمشاركة المحتوى والتحكم بالوظائف المختلفة بين الأجهزة بسهولة وسلاسة.

وتعمل غوغل أيضاً على تطوير نماذج مستقبلية مزودة بشاشات مدمجة بالتعاون مع شركات عالمية، في إطار توجهها لتوسيع استخدامات تقنيات الواقع المعزز في النظارات الذكية.

ويرى مختصون أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز موقع غوغل ضمن سوق يشهد منافسة متزايدة، بالتزامن مع النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء.