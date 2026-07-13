دراسة تكشف مؤشراً حيوياً للتنبؤ بانتكاسة مرضى فقدان الشهية العصبي

باريس-سانا

توصل باحثون فرنسيون إلى اكتشاف مؤشر حيوي في الدم قد يساعد في التنبؤ بانتكاسة مرضى فقدان الشهية العصبي قبل حدوثها، في خطوة قد تسهم في تحسين متابعة المرضى وتعزيز فرص نجاح العلاج.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي في تقرير نشره أمس الأحد، أن الدراسة أجرتها الدكتورة فيرجيني تول، عالمة الأعصاب في المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية، بالتعاون مع باحثين من مركز سانت آن للمستشفيات الجامعية في باريس، وشملت 30 امرأة تراوحت أعمارهن بين 18 و60 عاماً، بهدف دراسة مؤشرين هرمونيين مرتبطين بتنظيم الشهية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن المرضى المصابين بفقدان الشهية العصبي سجلوا مستويات مرتفعة من جزيء يعرف باسم LEAP2، وهو جزيء يثبط إشارات الجوع الطبيعية في الجسم، فيما انخفضت مستوياته بعد استعادة الوزن، قبل أن ترتفع مجدداً لدى المرضى الذين تعرضوا لانتكاسة.

وأشار الباحثون إلى أن رصد هذا المؤشر الحيوي قد يتيح للأطباء التدخل المبكر وتعديل الخطط العلاجية قبل عودة أعراض المرض، كما قد يسهم مستقبلاً في تطوير علاجات تستهدف استعادة التوازن الهرموني لدى المصابين.

ويعد فقدان الشهية العصبي من أخطر اضطرابات الأكل، إذ يؤدي إلى سوء تغذية شديد ومضاعفات صحية قد تهدد الحياة، فيما تمثل وسائل التنبؤ المبكر بانتكاس المرض خطوة مهمة لتحسين نتائج العلاج والحد من تكرار دخول المرضى إلى المستشفيات.