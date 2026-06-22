اكتشاف فيلا من العصر الروماني تضم فسيفساء نادرة في موقع أثري قرب روما

روما-سانا

كشفت السلطات الإيطالية عن فيلا رومانية فاخرة تعود إلى العصر الإمبراطوري في منطقة كاستيل دي غويدو على أطراف العاصمة روما، وذلك عقب إحباط أعمال حفر غير قانونية في موقع أثري مملوك للدولة.

وذكرت وزارة الثقافة الإيطالية، وفق ما نقلته شبكة CNN أول أمس، أن التدخل الأمني جاء بعد بلاغات من سكان محليين حول نشاطات حفر مشبوهة في الموقع، ما أدى إلى وقف الأعمال غير القانونية والكشف عن بقايا معمارية لفيلا رومانية كانت مجهولة سابقاً.

وبيّنت المعاينة الأولية أن الموقع يضم قاعة مدخل واسعة، وفناءً داخلياً، وحوضاً لجمع مياه الأمطار، إضافة إلى أرضيات فسيفسائية مزخرفة بأشكال نباتية وهندسية دقيقة، إلى جانب عناصر رخامية وبقايا تمثال يُعتقد أنه للرمز الأسطوري الروماني سيلفانوس.

وأشارت الوزارة إلى أن جودة الزخارف المكتشفة تعكس أن الفيلا كانت تعود على الأرجح إلى شخصيات من الطبقة الأرستقراطية الرومانية ذات صلات بالبلاط الإمبراطوري، مؤكدةً استمرار أعمال التنقيب والدراسة في الموقع.

وتتواصل عمليات البحث الأثري في المنطقة، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من اللقى التي قد تسهم في توسيع المعرفة بتاريخ العصر الروماني الإمبراطوري، على أن يجري لاحقاً إعداد الموقع لافتتاحه أمام الزوار.