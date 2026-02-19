ميتا تعيد إطلاق مشروع ساعتها الذكية بميزات صحية وذكاء اصطناعي

9515689 ميتا تعيد إطلاق مشروع ساعتها الذكية بميزات صحية وذكاء اصطناعي

واشنطن-سانا

أفادت تقارير تقنية أن شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لتطبيق إنستغرام، أعادت إحياء خططها لإطلاق أول ساعة ذكية لها خلال العام الحالي، بعد توقف المشروع منذ عام 2022، ضمن جهود خفض التكاليف في وحدة رياليتي لابس التابعة لها.

وبحسب تقرير نشره موقع ذي إنفورميشن المتخصص في أخبار التكنولوجيا، ستقدم الساعة الذكية، التي يُطلق عليها اسم “ماليبو 2″، ميزات لمتابعة الحالة الصحية، ومساعداً ذكياً يعتمد على تقنيات ميتا إيه.آي، في إطار توجه متسارع نحو دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة القابلة للارتداء.

وتشير هذه الخطوة إلى عودة ميتا بقوة إلى سوق الأجهزة القابلة للارتداء، حيث تتنافس الشركات الكبرى على تطوير تقنيات حديثة تركز على الصحة واللياقة البدنية، مما يعكس الاهتمام المتزايد عالمياً بابتكار أجهزة ذكية متكاملة تسهم في تحسين تجربة المستخدم اليومية.

دراسة أمريكية: جودة الغذاء أكثر أهمية لصحة القلب من خفض الدهون أو الكربوهيدرات
لقاح هولندي تجريبي ضد جميع سلالات إنفلونزا الطيور
مطارات دولية تعتمد مركبات كهربائية ذاتية القيادة تدريجياً
اختيار المقعد في الطائرة قد يؤثر على نضارة البشرة
غوغل تطلق ميزة أجب الآن في مساعدها الذكي لتسريع ردود الذكاء الاصطناعي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك