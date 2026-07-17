“روبلوكس” تطلق أداة جديدة لإنشاء الألعاب بالذكاء الاصطناعي عبر الأوامر النصية

واشنطن-سانا

أعلنت منصة روبلوكس الأمريكية المتخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية وإنشائها، إطلاق أداة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء الألعاب من خلال أوامر نصية بسيطة، في خطوة تهدف إلى توسيع إمكانات تطوير الألعاب لتشمل المستخدمين عبر الهواتف والأجهزة اللوحية دون الحاجة إلى خبرة برمجية متقدمة.

وذكر موقع ديجيتال تريندز المتخصص في أخبار التكنولوجيا في تقرير نشره أمس الخميس، أن الأداة الجديدة تحمل اسم Build، وستكون مدمجة داخل تطبيق Roblox، بحيث تتيح للمستخدم كتابة وصف للعبة أو للشخصية التي يرغب في إنشائها، لتقوم الأداة بإنتاج نموذج أولي قابل للاختبار والتعديل والمشاركة.

وأوضح التقرير أن الأداة تعتمد على البنية الخلفية نفسها المستخدمة في Roblox Studio، ما يسمح ببدء تطوير المشروع على الهاتف ثم استكماله لاحقاً عبر بيئة التطوير الاحترافية أو العكس.

وأشار التقرير إلى أن Build تستخدم مزيجاً من نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ونماذج طورتها Roblox لتنفيذ مهام تشمل تصميم آليات اللعب والشخصيات والمؤثرات الصوتية والهوية البصرية.

وأضاف: إن الشركة ستطرح كذلك مجموعة أدوات جديدة موجهة للمطورين المحترفين، من بينها وكيل ذكاء اصطناعي لاختبار الألعاب واكتشاف الأخطاء، وأدوات لتحليل البيانات واقتراح تحسينات تسهم في زيادة تفاعل المستخدمين.

ومن المقرر أن تدخل ميزة Build مرحلة الإصدار التجريبي العام اعتباراً من 28 تموز الجاري، على أن تتاح للمستخدمين الذين تم التحقق من أعمارهم ويبلغون تسع سنوات فأكثر.