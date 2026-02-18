سوني تدرس تأجيل إطلاق «بلاي ستيشن 6» إلى عام 2029

Sony Interactive Entertainment San Mateo سوني تدرس تأجيل إطلاق «بلاي ستيشن 6» إلى عام 2029

طوكيو-سانا

تدرس شركة «سوني» تأجيل طرح الجيل الجديد من أجهزة الألعاب «بلاي ستيشن 6» إلى عام 2029، في ظل تفاقم أزمة مكونات الذاكرة، وارتفاع الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج، وأسعار البيع عند الإطلاق.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن تصاعد الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، ولا سيما من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتوسع في إنشاء مراكز بيانات جديدة، أسهم في الضغط على سلاسل التوريد ورفع أسعار المكونات، وهو ما انعكس على خطط الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية.

وتشير التقديرات إلى أن الأزمة قد تتفاقم خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار توسع شركات مثل «ألفابيت» و«أمازون» في مشاريع البنية التحتية الرقمية، الأمر الذي يستهلك كميات متزايدة من الشرائح، والذاكرة المتقدمة.

ويأتي هذا التطور ليكسر النمط المعتاد، لإطلاق أجيال «بلاي ستيشن» كل سبع سنوات تقريباً، إذ كان من المتوقع طرح الجيل الجديد في عام 2027، في وقت لا يزال فيه «بلاي ستيشن 5» يقدم أداءً قوياً في السوق، رغم ارتفاع أسعاره مؤخراً.

بحث جديد: جلد القرش الأزرق يخفي تراكيب نانوية تساعده على تغيير لونه
دراسة أسترالية: تطبيقات الصحة تحفّز الأطفال والمراهقين على النشاط والحفاظ على وزن صحي
بلو أوريجن توقف رحلات السياحة الفضائية للتركيز على الهبوط القمري
فريق بحثي صيني يرسم خريطة جينوم شبه كاملة لأنواع الأسماك المحمية
دراسة يابانية تكشف دور الحديد والأوكسجين في بقاء أقدم الميكروبات على الأرض
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك