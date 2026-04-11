اكتشاف علمي قد يسهم في فهم أمراض ضعف النظر المرتبطة بالعمر

نيويورك-سانا

توصل علماء أمريكيون إلى اكتشاف جديد يكشف آلية غير متوقعة في طريقة معالجة العين لما تراه، إذ تبين أن الشبكية لا تنقل الصورة إلى الدماغ كوحدة واحدة، بل تفككها إلى عناصر متعددة تعمل بتنسيق دقيق.

ووفق ما نقل موقع “ميديكال إكسبريس”، أوضح باحثون من كلية الطب بجامعة “ييل” الأمريكية أن معلومات اللون والضوء والحركة والتباين لا تسير في مسارات منفصلة تماماً داخل العين، بل تتداخل فيما بينها بدرجة أكبر مما كان يعتقد، ما يعيد فهم آلية الرؤية البشرية.

وأظهرت النتائج أن هذه المسارات ترتبط عبر إشارات كهربائية وكيميائية، حيث أدى تنشيط خلية واحدة إلى استجابة عدة خلايا في الوقت نفسه، ما يشير إلى وجود شبكة تواصل داخلية أكثر ترابطاً مما كان معروفاً.

وبينت الدراسة أن هذا النظام يعتمد على مبدأ مزدوج يجمع بين فصل المعلومات لتحليل التفاصيل الدقيقة وربطها عند الحاجة، ما يساعد على تحسين الرؤية في الإضاءة الخافتة والتقاط الإشارات البصرية الضعيفة.

وأُجريت الدراسة باستخدام تقنيات تصوير متقدمة لرصد النشاط داخل الشبكية بدقة عالية، ما قد يسهم مستقبلاً في فهم أعمق لأمراض العين، مثل ضعف النظر المرتبط بالتقدم في العمر أو بعض حالات العمى.