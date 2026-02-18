آبل تتجه لإطلاق نظارة واقع معزز بحلول 2028 في إطار منافسة متصاعدة مع ميتا

واشنطن-سانا

تعتزم شركة آبل تطوير نظارة ذكية للواقع المعزز، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في سوق الواقع الممتد ومنافسة شركة ميتا، مع توقعات بطرح المنتج في الأسواق بحلول عام 2028، وفق تقارير بحثية حديثة.

وذكر موقع “تك كرانش” المتخصص بأخبار التكنولوجيا، أن آبل تسعى إلى تقديم تجربة واقع معزز متكاملة من خلال نظارة خفيفة الوزن وعالية الكفاءة، مستفيدة من الخبرات التقنية التي اكتسبتها عقب إطلاق جهاز “Apple Vision Pro” عام 2024، والذي شكّل منصة أساسية لتطوير تقنيات العرض وأنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

في المقابل، تواصل ميتا العمل على تطوير نظاراتها الذكية، إذ لا توفر الإصدارات الحالية تجربة واقع معزز كاملة، في حين يُتوقع أن تتضمن النسخة المقبلة، التي تحمل اسم “Orion”، شاشات عرض لكلتا العينين، بما يتيح تجربة أكثر تطوراً، ضمن سباق متسارع للهيمنة على هذا القطاع الناشئ.

وتشير تقديرات صادرة عن شركة الأبحاث “Omdia” إلى أن تأجيل إطلاق نظارة آبل يعود إلى تحديات تقنية تتعلق بتصغير مكونات العرض ودمج تقنيات متقدمة ضمن تصميم عملي ومناسب للاستخدام اليومي، ما يعكس تعقيدات نقل تقنيات الواقع المعزز من نطاق الاستخدام المتخصص إلى الاستخدام الواسع.