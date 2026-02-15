دراسة صينية: تنشيط مناطق محددة في الدماغ قد يعزز السلوك الإيثاري

بكين-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن تحفيز منطقتين محددتين في الدماغ ومزامنة نشاطهما قد يدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات أكثر سخاءً، حتى عندما يكون ذلك على حساب مكاسبهم الشخصية.

وذكر موقع «ساينس ديلي» أن الدراسة، المنشورة في مجلة «PLOS Biology»، توصلت إلى أن تعزيز التزامن بين الفصين الجبهي والجداري في الدماغ يزيد من احتمالية السلوك الإيثاري عند اتخاذ القرارات.

وقاد الدراسة الباحث جي هو من جامعة شرق الصين للمعلمين، بالتعاون مع فريق من جامعة زيورخ السويسرية، بهدف فهم الأساس العصبي للفروق الفردية في السلوك الإيثاري.

وشملت الدراسة 44 مشاركاً طُلب منهم اتخاذ 540 قراراً ضمن ما يُعرف بـ«لعبة الديكتاتور»، وهي تجربة في الاقتصاد السلوكي يُمنح فيها أحد الأشخاص مبلغاً مالياً، ويُترك له تحديد مقدار ما يشاركه مع طرف آخر.

وخلال التجربة استخدم الباحثون تقنية تحفيز التيار المتردد عبر الجمجمة، وهي وسيلة غير جراحية تهدف إلى تنسيق النشاط العصبي بين مناطق معينة من الدماغ، مع التركيز على موجات «غاما» و«ألفا».

وأظهرت النتائج أن تعزيز تزامن موجات «غاما» بين الفصين الجبهي والجداري أدى إلى زيادة ملحوظة، وإن كانت محدودة، في القرارات السخية، إذ أصبح المشاركون أكثر ميلاً إلى تقاسم مبالغ أكبر، حتى مع انخفاض أرباحهم الشخصية.

وأوضح الباحثون أن التحفيز غيّر آلية تقييم المشاركين للعروض المالية، حيث منحوا وزناً أكبر لمصلحة الطرف الآخر عند اتخاذ القرار، معتبرين أن النتائج تفتح المجال لدراسات أوسع لفهم دور الدماغ في دعم التعاون والعمل الجماعي.

ويُعد السلوك الإيثاري من الركائز الأساسية للعلاقات الاجتماعية واستقرار المجتمعات، وقد حظي باهتمام واسع في مجالات علم النفس والاقتصاد السلوكي وعلوم الأعصاب.