دراسة علمية تكشف دور التوقعات الدماغية في تغيير إدراك المذاق

لندن وأمستردام-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن إدراك الإنسان للطعم لا يعتمد فقط على خصائص الغذاء الفعلية، بل يتأثر بشكل كبير بالتوقعات المسبقة التي يكوّنها الدماغ، ما يؤدي إلى تغيير واضح في تقييم المذاق والاستساغة.

ووفق ما نقلته شبكة «فوكس نيوز»، أجرى باحثون من جامعتي رادبود الهولندية وأكسفورد وكامبريدج البريطانية تجربة أظهرت أن الاعتقاد باحتواء المشروب على السكر الحقيقي يجعل المحليات الصناعية أكثر قبولاً لدى المتذوقين.

وبيّنت النتائج أن المشاركين الذين ظنوا أنهم يتناولون عصير ليمون محلى بالسكر قيّموا المشروبات المحلاة صناعياً بشكل أعلى، في حين انخفضت تقييماتهم عندما كانوا على علم بنوع المُحلّي المستخدم، ما يعكس تأثير التوقعات على التجربة الحسية.

كما أظهرت فحوصات الدماغ نشاطاً أكبر في مناطق المكافأة العصبية عند الاعتقاد بتناول السكر، حتى عند استخدام محليات صناعية، ما يؤكد أن التوقعات الذهنية تؤثر مباشرة في الاستجابة العصبية المرتبطة بالمتعة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تثبت أن إدراك الطعم هو تفاعل معقد بين الحواس والتوقعات الذهنية، مشيرين إلى انعكاساتها المحتملة على سلوك المستهلك وتسويق المنتجات الغذائية، وخاصة تلك منخفضة السعرات أو المخصصة للحمية.