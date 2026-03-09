علماء يطورون أكباداً مصغرة قابلة للحقن لدعم وظائف كبد المريض

mit scientists create mini livers that can be injected into the body a potential medical game changer علماء يطورون أكباداً مصغرة قابلة للحقن لدعم وظائف كبد المريض

واشنطن-سانا

طور باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أكباداً مصغرة يمكن حقنها داخل الجسم للمساعدة في أداء بعض وظائف الكبد لدى المرضى الذين يعانون فشلاً كبدياً، في خطوة قد تمهد لتقليل الحاجة إلى عمليات زراعة الكبد مستقبلاً.

وذكرت مجلة Newsweek العلمية، أن هذه التقنية تعتمد على حقن خلايا كبدية ضمن كريات دقيقة من مادة الهيدروجيل المتوافقة حيوياً، ما يسمح للخلايا بالبقاء متماسكة، والارتباط بالأوعية الدموية القريبة لتأدية وظائف مشابهة لوظائف الكبد الطبيعية.

وأظهرت التجارب الأولية على الفئران أن هذه الأنسجة المهندسة تمكنت من إنتاج إنزيمات وبروتينات أساسية، مثل تلك التي ينتجها الكبد، كما بقيت فعالة داخل الجسم لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع على الأقل.

وتشير هذه النتائج إلى إمكان تطوير حلول علاجية جديدة لدعم وظائف الكبد لدى المرضى، مع مواصلة الدراسات للتأكد من سلامة هذه التقنية، وفعاليتها قبل تطبيقها على البشر.

