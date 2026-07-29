تطوير نظام ذكي لتعليم لغة برايل للمكفوفين

واشنطن-سانا

طوّر باحثون أمريكيون نظاماً تعليمياً ذكياً يهدف إلى تسهيل تعلم لغة برايل للمكفوفين وضعاف البصر، من خلال الجمع بين الواجهات اللمسية والتوجيه الصوتي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرة المستخدمين على التعلم بصورة مستقلة.

وذكر موقع Tech Xplore المتخصص بأخبار التكنولوجيا أمس الثلاثاء، أن باحثين من مختبر PXD في جامعة هيوستن، هما المصممة فارشيني تشوثري والأستاذ مين كانغ، طوّرا نظاماً يحمل اسم Lucid، يتكون من جهازين متكاملين لتعليم حروف برايل وتدريب المستخدمين على القراءة مع تقديم ملاحظات صوتية فورية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الباحثون أن النظام يبدأ بجهاز مزود بأزرار كبيرة تساعد المبتدئين على تعلم حروف برايل باللمس، ثم ينتقل المتعلم إلى جهاز آخر يحاكي شاشة برايل الإلكترونية لممارسة القراءة، فيما يقدم المساعد الصوتي الذكي تصحيحات وإرشادات فورية، بما يتيح التعلم الذاتي وفق وتيرة كل مستخدم ويحد من الاعتماد على أساليب التعليم التقليدية.

وأشار فريق البحث إلى أن النظام صُمم لزيادة سهولة الوصول إلى تعليم لغة برايل وتعزيز استقلالية المكفوفين وضعاف البصر في اكتساب مهارات القراءة والكتابة.

ويُعد مختبر PXD في جامعة هيوستن مركزاً متخصصاً في تصميم حلول ومنتجات تراعي احتياجات المستخدمين، وقد حاز نظام Lucid جائزة Red Dot العالمية للتصميم، في إنجاز يعكس توظيف التقنيات الحديثة لتطوير وسائل تعليمية أكثر كفاءة وشمولاً.