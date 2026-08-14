باحثون يحددون بروتيناً دماغياً قد ينظم الشهية وتناول الدهون

طوكيو-سانا

أظهرت دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة أوساكا متروبوليتان اليابانية أن بروتيناً موجوداً في خلايا الدماغ قد يؤدي دوراً في تنظيم الشهية والحد من الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون، ما قد يسهم في فهم آليات السمنة وتطوير علاجات جديدة لها.

وذكر موقع ScienceDaily العلمي أمس الخميس أن الباحثين درسوا بروتين OPA1 الموجود في خلايا عصبية بمنطقة من الدماغ تؤدي دوراً في تنظيم الشهية ووزن الجسم، وأظهرت التجارب على الفئران أن غياب هذا البروتين أدى إلى زيادة تناول الطعام، ولا سيما الأطعمة الغنية بالدهون، فضلاً عن زيادة الوزن مع التقدم في العمر.

وبيّنت التجارب كذلك وجود اختلافات بين ذكور الفئران وإناثها في استجابة البروتين للدهون الغذائية وفي أنماط زيادة الوزن، ما يشير إلى احتمال وجود فروق بين الجنسين في الآليات العصبية المنظمة للشهية والاستجابة للتغيرات في النظام الغذائي.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تساعد في توضيح كيفية تحكم الدماغ في تناول الدهون وتفضيل الأطعمة الغنية بها، وقد تمهد مستقبلاً لتطوير أساليب علاجية جديدة للسمنة، إلا أن النتائج لا تزال مقتصرة على التجارب الحيوانية ولا تثبت وجود التأثير نفسه لدى البشر.

وتعد السمنة من المشكلات الصحية واسعة الانتشار، وترتبط بزيادة خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، بينها أمراض القلب والسكري، فيما يؤدي الدماغ دوراً أساسياً في تنظيم الشعور بالجوع والشبع وكمية الطعام وتفضيل أنواع معينة منه.