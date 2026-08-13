علماء بريطانيون يطورون طريقة لإنتاج بروتين حيواني داخل أوراق النباتات

لندن-سانا

نجح باحثون بريطانيون في إنتاج بروتين حيواني داخل أوراق نباتية، من خلال إدخال جينات محددة إلى الخلايا النباتية، في تقنية قد تفتح المجال أمام تطوير بدائل أكثر استدامة للحوم.

ونقل موقع «فيسنشافت» الألماني المتخصص بالبحث العلمي عن باحثين من إمبريال كوليدج لندن أن التجربة أتاحت إنتاج بروتين «الميوغلوبين» في أوراق نباتي الخس والتبغ، بعد إدخال الجينات المسؤولة عن إنتاجه إلى البلاستيدات الخضراء، وهي العضيات التي تؤدي دوراً أساسياً في عملية البناء الضوئي، ما مكّن الأوراق من إنتاج البروتين داخل أنسجتها.

وأوضح الباحثون أن التقنية قد توفر وسيلة مستدامة لإنتاج مكونات تدخل في صناعة بدائل اللحوم، إذ تعتمد على زراعة النباتات بدلاً من تربية الحيوانات، الأمر الذي يمكن أن يسهم في خفض استهلاك المياه، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويمكن استخلاص البروتين المنتج من الأوراق وتنقيته، واستخدامه في تحسين خصائص بدائل اللحوم النباتية، ولا سيما اللون والطعم والقيمة الغذائية.

ولا تزال هذه التقنية في مراحلها الأولى مقارنة بالطرق الميكروبية لإنتاج البروتينات، إلا أن الباحثين يرون فيها نهجاً واعداً للحد من الآثار البيئية المرتبطة بالزراعة الحيوانية المكثفة.