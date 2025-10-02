دب يقتحم متجر بقالة في أريزونا ويغادر دون أضرار

أريزونا-سانا

تسبب دخول دب إلى أحد متاجر البقالة جنوب ولاية أريزونا الأمريكية بمفاجأة كبيرة للمتسوقين، الذين شاهدوه يركض داخل المتجر لبضع دقائق قبل أن يغادر بأمان دون التسبب بأي أضرار.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدث باسم شرطة وادي أورو دارين رايت قوله: “لقد ركض الدب داخل المتجر، ولم يتسبب بأي ضرر”، مضيفاً: وصل ضابط كان بالقرب من المتجر وقام بإخراج المتسوقين من المبنى، فيما فقدت السلطات أثر الدب بعد مغادرته.

ووفقاً للسلطات، شوهد الدب خلال عطلة نهاية الأسبوع في حي قريب من المتجر، قبل أن يُرصد مرة أخرى خلف المبنى، ثم تمكن من الدخول بعد اصطدامه بالأبواب الأوتوماتيكية.

