باحثون صينيون يطورون نباتات مضيئة متعددة الألوان قابلة لإعادة الشحن

بكين-سانا

أعلن فريق بحثي من جامعة جنوب الصين الزراعية عن تطوير نباتات مضيئة متعددة الألوان يمكن إعادة شحنها بضوء الشمس أو الإضاءة الاصطناعية، في إنجاز قد يشكل نقلة نوعية في مجال الإضاءة الحيوية.

واعتمد الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة Matter العلمية ونقلها موقع ScienceAlert الإخباري على حقن أنسجة النباتات بجسيمات فوسفورية مجهرية تمتص الضوء وتطلقه تدريجياً على شكل توهج يستمر نحو ساعتين، مع إمكانية التحكم في الألوان الناتجة بحسب نوع الفوسفور المستخدم، ما سمح بإنتاج طيف متنوع من الأزرق إلى الأبيض.

وأظهرت التجارب أفضل النتائج مع الصباريات، وخاصة نوع Echeveria mibenia بسبب تركيب أوراقها الداخلية التي تسمح بتوزيع متجانس للجسيمات، فيما كانت النتائج أقل فعالية مع النباتات الورقية التقليدية.

وأكد الباحثون أن التقنية بسيطة ومنخفضة التكلفة، حيث يقدّر إنتاج كل نبتة بنحو 1.4 دولار، ولم تؤثر في نمو النبات أو عملية البناء الضوئي على المدى القصير، مع استمرار العمل لتحسين مدة التوهج وتطبيقها على أنواع نباتية أخرى.

والصباريات نباتات صحراوية لحميّة تتحمل الجفاف، تخزن الماء في أوراقها وساقها، وتتميز بقدرتها على التكيف مع بيئات قاحلة، تُستخدم في الزراعة المنزلية والديكور، كما أن تركيب أوراقها الداخلي يسمح بتوزيع المواد أو الجسيمات بشكل متجانس، ما يجعلها مناسبة للتجارب العلمية، مثل إنتاج النباتات المضيئة.