تطوير مستشعر متناهي الصغر يمنح الروبوتات حاسة اللمس ‏لتحسين دقة العمليات الجراحية

بكين-سانا‏

طوّر باحثون في جامعة شنغهاي جياو تونغ خلال دراسة ‏علمية حديثة مستشعراً بصرياً بالغ الصغر، بحجم لا يتجاوز 1.7 ‏مليمتر، أي ما يعادل تقريباً حجم حبة أرز، يمنح الروبوتات قدرة ‏متقدمة على الإحساس بالضغط والحركة، بما يسهم في رفع دقة ‏تنفيذ المهام الحساسة، ولا سيما في المجال الجراحي.‏

وبينت الدراسة المنشورة على الموقع الرسمي لجامعة شنغهاي جياو ‏تونغ، أن المستشعر الجديد يعتمد على تقنية بصرية متقدمة تتيح ‏تحويل التغيرات الدقيقة في الضوء الناتجة عن الضغط أو الحركة ‏إلى بيانات قابلة للمعالجة عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، وقد ‏جاءت نتائجها ضمن منشورات الجامعة البحثية المتخصصة في ‏تقنيات الروبوتات الطبية.‏

وأوضحت الدراسة أن عمل المستشعر يعتمد على دمج مادة مرنة ‏في طرف ليف بصري، تتغير بنيتها عند ملامسة أي جسم، ما ‏يؤدي إلى تغير نمط انتقال الضوء داخله، ثم تُنقل هذه الإشارات ‏إلى كاميرا خاصة تُحلل عبر خوارزميات ذكاء اصطناعي لتحويلها ‏إلى قراءات دقيقة لقوة الضغط والحركة والانزلاق والالتواء، لافتةً إلى أن التصميم الجديد يتميز ببنية مبسطة تعتمد على قناة بصرية ‏واحدة، ما يتيح تصغير الحجم، ودمج التقنية داخل الأدوات الطبية ‏الدقيقة بسهولة أكبر.‏

وتكمن أهمية هذه التقنية في تعزيز قدرة الروبوتات الجراحية على ‏التعامل مع الأنسجة البشرية الحساسة، إذ تعاني الأنظمة الحالية من ‏محدودية في الإحساس بالقوة المناسبة أثناء العمليات الدقيقة، ما قد ‏يؤدي إلى أخطاء غير مقصودة رغم دقة الأداء الميكانيكي العالي.‏

وخلال التجارب المخبرية، استخدم الباحثون المستشعر للكشف عن ‏أجسام صلبة مخفية داخل مواد هلامية تحاكي أنسجة بشرية، حيث ‏تمكن من تحديد مواقعها عبر رصد اختلافات الصلابة أثناء الحركة ‏فوق السطح.‏

ورغم النتائج الواعدة، أكد الباحثون أن التقنية لا تزال في مراحلها ‏التجريبية، وتواجه تحديات تتعلق بعمليات التصنيع الدقيقة، وضمان ‏الاستقرار والموثوقية، إضافةً إلى الحاجة لمزيد من الاختبارات قبل ‏اعتمادها في البيئات الطبية الفعلية.‏

وتمثل هذه التقنية خطوة مهمة نحو تطوير الجيل المقبل من ‏الروبوتات الجراحية، مع توسع استخدام الأنظمة الروبوتية في ‏العمليات الطبية المعقدة والدقيقة.‏