حماة-سانا
اختتمت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة، بالتعاون مع جامعة حماة، اليوم الأحد، تدريباً على الإسعافات الأولية استهدف مجموعة من طلاب كلية الطب البشري، تضمن مناورة ميدانية ومحاكاة لحالات طوارئ، بهدف تقييم جاهزيتهم وقدرتهم على التعامل معها والاستجابة لها.
وأوضح مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حماة محمد الشيخ قدور أن التدريب استمر أربعة أيام، ونفذ بالتنسيق مع كلية الطب البشري، بهدف تنمية المهارات التطبيقية للطلاب في مجال الإسعافات الأولية ورفع قدرتهم على الاستجابة للحالات الطارئة مستقبلاً، ليكونوا فرقاً طبية مساندة لفرق الدفاع المدني.
جاهزية للتدخل السريع
من جهته، بيّن عميد كلية الطب البشري في جامعة حماة الدكتور حيان علواني في تصريح لـ سانا، أن التدريب يهدف إلى تمكين الطلاب من التدخل السريع والمنظم خلال الدقائق الحرجة الأولى، ما يرفع فرص نجاة المصابين، ويحد من المضاعفات والإعاقات، ويحسن فرص التعافي.
بدورها، أوضحت الطالبة فاطمة عبد الرزاق أنها استفادت من المناورة عملياً، لما تضمنته من محاكاة لكيفية التعامل مع ضحايا الحوادث وإنقاذهم وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.
في حين أشار الطالب أحمد اليوسف إلى أن المناورة ركزت على تدريب المشاركين على تقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ، ومنها حوادث السير والحروق والزلازل.
وكانت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حماة أطلقت، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، نهاية أيلول الماضي، حملة موسعة للتوعية بمخاطر مخلفات الحرب، استهدفت مختلف أرياف ومدن المحافظة.