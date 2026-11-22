حماة-سانا

اختتمت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة، بالتعاون مع جامعة حماة، اليوم ‏الأحد، تدريباً على الإسعافات الأولية استهدف مجموعة من طلاب كلية الطب ‏البشري، تضمن مناورة ميدانية ومحاكاة لحالات طوارئ، بهدف تقييم جاهزيتهم ‏وقدرتهم على التعامل معها والاستجابة لها.‏

وأوضح مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حماة محمد الشيخ قدور أن ‏التدريب استمر أربعة أيام، ونفذ بالتنسيق مع كلية الطب البشري، بهدف تنمية ‏المهارات التطبيقية للطلاب في مجال الإسعافات الأولية ورفع قدرتهم على الاستجابة ‏للحالات الطارئة مستقبلاً، ليكونوا فرقاً طبية مساندة لفرق الدفاع المدني.‏

جاهزية للتدخل السريع

من جهته، بيّن عميد كلية الطب البشري في جامعة حماة الدكتور حيان علواني في ‏تصريح لـ سانا، أن التدريب يهدف إلى تمكين الطلاب من التدخل السريع والمنظم خلال ‏الدقائق الحرجة الأولى، ما يرفع فرص نجاة المصابين، ويحد من المضاعفات ‏والإعاقات، ويحسن فرص التعافي.‏

بدورها، أوضحت الطالبة فاطمة عبد الرزاق أنها استفادت من المناورة عملياً، لما ‏تضمنته من محاكاة لكيفية التعامل مع ضحايا الحوادث وإنقاذهم وتقديم الإسعافات ‏الأولية والعلاج اللازم لهم.‏

في حين أشار الطالب أحمد اليوسف إلى أن المناورة ركزت على تدريب المشاركين ‏على تقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ، ومنها حوادث السير والحروق ‏والزلازل.‏

وكانت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حماة أطلقت، بالتعاون مع ‏منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، نهاية أيلول الماضي، حملة موسعة للتوعية ‏بمخاطر مخلفات الحرب، استهدفت مختلف أرياف ومدن المحافظة.‏