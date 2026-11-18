السويداء-سانا
بدأ مجلس مدينة السويداء اليوم الأربعاء بالتنسيق مع اللجان المختصة، توزيع مادة مازوت التدفئة على الأسر المتضررة والوافدة من قرى لبين وحران وجرين ولاهثة والخالدية والحقف والسالمية، والمقيمة في مدينة السويداء.
وذكرت قناة محافظة السويداء على التلغرام اليوم الأربعاء أن مجلس المدينة يواصل عملية التوزيع تباعاً لتشمل بقية الأسر الوافدة من القرى المتضررة، مشيراً إلى أنه كان قد بدأ قبل خمسة أيام توزيع المادة على مراكز الاستضافة وحدد المجلس سعر الليتر الواحد من مازوت التدفئة بـ 115 ليرة سورية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى تأمين مازوت التدفئة المدعوم للأسر الأكثر احتياجاً، حيث كان محافظ السويداء كلّف اللجان المحلية دراسة الأوضاع المعيشية والاجتماعية للعائلات وإعداد قوائم بالمستحقين، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.