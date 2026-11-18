‏السويداء-سانا

‏بدأ مجلس مدينة السويداء اليوم الأربعاء بالتنسيق مع اللجان المختصة، توزيع مادة ‏مازوت التدفئة على الأسر المتضررة والوافدة من قرى لبين وحران وجرين ولاهثة ‏والخالدية والحقف والسالمية، والمقيمة في مدينة السويداء.‏

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وذكرت قناة محافظة السويداء على التلغرام اليوم الأربعاء أن مجلس المدينة يواصل ‏عملية التوزيع تباعاً لتشمل بقية الأسر الوافدة من القرى المتضررة، مشيراً إلى أنه كان ‏قد بدأ قبل خمسة أيام توزيع المادة على مراكز الاستضافة وحدد المجلس سعر الليتر ‏الواحد من مازوت التدفئة بـ 115 ليرة سورية.‏

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ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى تأمين مازوت التدفئة المدعوم للأسر ‏الأكثر احتياجاً، حيث كان محافظ السويداء كلّف اللجان المحلية دراسة الأوضاع المعيشية ‏والاجتماعية للعائلات وإعداد قوائم بالمستحقين، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ‏والعمل.‏