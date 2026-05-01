مهرجان “وطن” ينطلق في طرطوس بفعاليات متنوعة تجمع الترفيه والثقافة والتسوق

طرطوس-سانا

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات مهرجان “وطن” على الكورنيش البحري في طرطوس، برعاية محافظة طرطوس ووسط حضور رسمي وشعبي واسع، مقدّمةً برنامجاً متنوعاً يجمع بين الترفيه والثقافة والتسوق.

ويضّم المهرجان باقة واسعة من الأنشطة، تشمل بازاراً للحرف اليدوية والمهن التراثية، ومعارض للشركات والدوائر الحكومية، إضافة إلى عروض فنية يومية ومنصات ترفيهية مخصصة للعائلات، بما يخلق بيئة تفاعلية نابضة بالحياة.

ويخصص المهرجان مساحة كبيرة للأطفال تضم مدينة ألعاب متكاملة وحديقة حيوانات مصغّرة، إلى جانب فعاليات تعليمية وترفيهية، فضلاً عن خيارات متنوعة للتسوق والمطاعم والمقاهي ضمن أجواء خدمية مريحة.

وفي تصريح لـ سانا، أكد رئيس مجلس مدينة طرطوس شادي حليمة، أن مهرجان “وطن” يشكل محطة مهمة لدعم الفعاليات التنموية والثقافية في المدينة، موضحاً أن المجلس عمل منذ بدء التحضير على توفير جميع المتطلبات اللوجستية والخدمية لضمان نجاحه، وبيّن أن أهمية المهرجان تتجاوز الجانب الترفيهي لتشمل دعم الحركة الاقتصادية وتنشيط الأسواق المحلية وإتاحة الفرصة للحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة لعرض منتجاتهم.

وأضاف حليمة: إن المجلس يولي اهتماماً خاصاً بالفعاليات الجماهيرية التي تستقطب العائلات وتوفر بيئة آمنة ومتكاملة، مؤكداً استمرار العمل على إطلاق مبادرات مماثلة تعزز النشاط السياحي في المحافظة.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة ليلى لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات الدولية أحمد نبهان، أن مهرجان “وطن” جاء نتيجة تعاون مشترك بين جهات رسمية وخاصة، بهدف تقديم فعالية متكاملة تجمع بين الثقافة والترفيه والتسويق، ولفت إلى أن التحضير استغرق وقتاً طويلاً لضمان مستوى يليق بمدينة طرطوس وزوارها، مع تصميم فعاليات تناسب مختلف الفئات العمرية، ولا سيما العائلات والأطفال.

وأشار نبهان إلى مشاركة واسعة من شركات ومؤسسات وحرفيين من داخل المحافظة وخارجها، ما يعزز التبادل الاقتصادي والثقافي ويدعم الإنتاج المحلي، مؤكداً أن تنوع الفعاليات اليومية يضمن تفاعلاً مستمراً للزوار طوال أيام المهرجان.

وعبّر عدد من الزوار عن ارتياحهم للتنظيم وتنوع الفعاليات، مؤكدين أن المهرجان هذا العام جاء بمستوى مميز يلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة، ولا سيما الأطفال، من خلال العروض الفنية والبازارات ومدينة الألعاب.

وأوضح مدير الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ بطرطوس محمد جوهر، أن المشاركة في المهرجان تهدف إلى تعزيز مفاهيم الأمن والسلامة العامة، من خلال توزيع جرار الإطفاء داخل الأجنحة وتوفير سيارات إسعاف مجهزة، إضافة إلى جناح خاص يستعرض تاريخ الدفاع المدني وتطور عمله.

ويستمر مهرجان “وطن” لمدة عشرة أيام، من الساعة الرابعة عصراً حتى الواحدة ليلاً، وسط توقعات بإقبال واسع، نظراً لتنوع فعالياته التي تجمع بين الترفيه والثقافة والتسوق، ما يجعله محطة بارزة على خارطة الفعاليات في المحافظة.