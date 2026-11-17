دمشق-سانا

أعلنت هيئة الريادة والابتكار اليوم الثلاثاء فتح باب تقديم الاعتراضات على نتائج الاختبار التحريري الخاص بمسابقة التوظيف، حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 20 تشرين الثاني الجاري.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام، أنه على الراغبين بتقديم طلب اعتراض، تعبئة الاستمارة الإلكترونية المخصصة حصراً عبر الرابط.

وأكدت الهيئة أنه لن يُنظر في أي طلب اعتراض يرد بعد انتهاء الموعد المحدَّد، داعية الراغبين في تقديم الاعتراض، إلى التأكد من دقة البيانات المدخلة (الاسم الثلاثي، الرقم الوطني، والمسمى الوظيفي) قبل إرسال الطلب.

وكانت هيئة الريادة والابتكار أعلنت في الـ 12 من شهر تشرين الثاني الجاري نتائج مسابقة التوظيف الخاصة بالاختبارات التي أُقيمت خلال الفترة الماضية، حيث أُقيم الاختبار التحريري للفئتين الأولى والثانية بتاريخ 7-11-2026، والاختبار العملي للفئات الرابعة والخامسة، الذي أُقيم بتاريخ 9-11-2026.