مبادرة لدعم الفلاحين في التسجيل الإلكتروني وتسهيل تسويق القمح في الرقة

الرقة-سانا

أطلقت مديرية إعلام الرقة مبادرة خدمية لمساعدة الفلاحين في التسجيل عبر منصة المؤسسة السورية للحبوب، بهدف تسهيل عمليات حجز أدوار التوريد إلكترونياً بالتزامن مع انطلاق موسم استلام محصول القمح لعام 2026.

وأوضح مسؤول الإعلام الحكومي في الرقة عبود حمام في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأحد، أن المبادرة جاءت بسبب ضعف الخبرة التقنية لدى عدد من الفلاحين في التعامل مع المنصة الإلكترونية الجديدة، وضمن خطة الإعلام الحكومي الرامية إلى دعم المؤسسات الخدمية وتطوير آليات وصول الخدمات إلى المواطنين.

وأشار حمام إلى تشكيل فريق تطوعي من الصحفيين والناشطين الفنيين والتقنيين، مزود بخدمة الإنترنت الفضائي، لتقديم المساعدة المباشرة للفلاحين في عمليات التسجيل وحجز أدوار التوريد، بالتوازي مع تنفيذ حملة إعلامية للتوعية بآلية استخدام المنصة وتغطية عمليات تسويق الحبوب في المحافظة.

من جانبه، أكد مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في الرقة المهندس حسان محمد، أن عمليات استلام محصول الحبوب لموسم 2026 انطلقت بعد تجهيز 17 مركزاً من أصل 25 مركزاً في المحافظة، فيما تتواصل أعمال تأهيل وتجهيز المراكز المتضررة تباعاً.

وبيّن محمد أن الموسم الحالي يبشر بإنتاج وفير من القمح، في ظل الإقبال الكبير على عمليات الحصاد، لافتاً إلى أن المؤسسة تكفلت بتأمين مستلزمات الاستلام، ومن بينها الأكياس الخاصة بالمحصول.

وأوضح أن منصة الفلاح الإلكترونية تعد من أبرز الخطوات التطويرية لهذا الموسم، إذ تتيح للمزارعين حجز أدوار التوريد إلكترونياً بطريقة منظمة وسهلة، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من التكاليف المترتبة على الانتظار والتنقل بين المراكز.

وأشار إلى أن ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق الريفية شكّل تحدياً أمام عدد من الفلاحين، ما دفع مديرية الإعلام إلى إطلاق مبادرة تطوعية لمساندتهم في استخدام المنصة، مشيداً بجهود المتطوعين الذين أسهموا في تسهيل عمليات التسجيل وحجز الأدوار بشكل كبير.

بدوره، رأى الفلاح عبد القادر رمضان من قرية تل السمن شمالي الرقة، أن المنصة الإلكترونية توفر على المزارعين الكثير من الوقت والجهد، إذ أصبح بإمكانهم معرفة موعد التوريد مسبقاً دون الحاجة إلى الانتظار لأيام طويلة أمام المراكز.

وأشار إلى أن المتطوعين يقدمون خدماتهم بسرعة وكفاءة، ما ساعد الفلاحين على التعرف إلى آلية العمل الجديدة والاستفادة منها، مؤكداً أن هذه الخطوة تصب في مصلحة المنتج الزراعي وتسهم في تنظيم عمليات التسويق بشكل أفضل.

ومع تزايد الإقبال على تسويق محصول القمح هذا الموسم، تشكل المبادرة دعماً مباشراً للفلاحين في التعامل مع المنصة الإلكترونية الجديدة، وتسهم في ضمان انسيابية عمليات التوريد إلى مراكز الحبوب، بما ينعكس إيجاباً على سير الموسم الزراعي في محافظة الرقة.