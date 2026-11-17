دمشق-سانا



أصيب 14 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الـ 24 ساعة الماضية في مختلف المحافظات السورية.



وأفادت وزارة الطوارئ عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء بوقوع 15 حادث سير أسفرت عن إصابة 12 شخصاً، وقامت الفرق بتقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت فرق الدفاع المدني آثار الحوادث وأمنت أماكنها.



كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 28 حريقاً في عموم سوريا، شملت المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية.



وعملت الفرق على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها وتأمينها، وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة اثنين، قدمت لهما الإسعافات الأولية، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.



وذكّر الدفاع المدني بضرورة عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج، والامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎



وأصيب 13 شخصاً أمس أول، جراء ‏وقوع حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎



