تبسيط معاملات النقل وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في ورشة ‏عمل بدمشق

دمشق-سانا
نظمت وزارة النقل ورشة عمل لمناقشة تبسيط معاملات النقل وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، ومعالجة الصعوبات الإدارية والتقنية التي تعترض إنجاز المعاملات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الورشة التي عقدت في فندق الداما روز بدمشق بمشاركة معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحّال وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية، تناولت ملفات التعاون المشترك بين مديريات النقل والجهات الحكومية، وآليات تبادل البيانات وتكامل قواعد المعلومات، إلى جانب بحث الإجراءات التي تتطلب تنسيقاً بين المؤسسات المعنية، بهدف الحد من المعاملات اليدوية وتكرار الإجراءات، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.
الربط الإلكتروني لتقليص الإجراءات
وتناولت الجلسة الأولى من الورشة آليات التعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بما يشمل تفعيل لجان الحرم الجمركي، وربط قواعد البيانات، وبحث إمكانية دمج الوثائق الجمركية في وثيقة موحدة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة بالمعاملات الجمركية.
كما بحث المشاركون الربط الإلكتروني لعقود التوكيل الصادرة عن وزارة العدل، ممثلة بالنيابة العامة، بما يتيح التحقق من البيانات إلكترونياً والاستغناء عن إجراءات التحقق اليدوي، إلى جانب تطوير التنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة المرور، للاستعلام عن المخالفات المرورية، وتعزيز الربط مع السجل المدني.
وشملت المناقشات إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية واعتمادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومتطلبات الربط المباشر بين مديريات النقل والجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، بما يعزز تبادل المعلومات بين المؤسسات المعنية بإنجاز المعاملات.
تسهيل معاملات الشركات والتأمين
وفي الجلسة الثانية من الورشة، بحث المشاركون ربط بيانات الشركات المالكة للمركبات بالسجل التجاري، والتكامل الإداري مع محافظة دمشق، ولا سيما عمل اللجنة المشتركة لنقل الركاب، إضافة إلى دور الرقابة الداخلية في متابعة الإجراءات ومعالجة الملاحظات.
وتناولت الورشة أيضاً الصعوبات التي تواجه الربط الإلكتروني مع شركات التأمين الإلزامي، وإمكانية إتاحة إصدار عقود التأمين ضمن المعاملات المنجزة في مديريات النقل، بما يسهل استكمال متطلبات المعاملات ضمن مسار أكثر تكاملاً.
كما ناقش المشاركون الإشكاليات المتعلقة بمعاملات المركبات المملوكة للشركات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب عدد من المسائل المرتبطة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، في إطار معالجة الملفات المشتركة التي تتطلب تنسيقاً بين أكثر من جهة حكومية.
أولويات مشتركة لتطوير الخدمات
وأكد المشاركون أهمية تحديد أولويات الربط الإلكتروني وفقاً لطبيعة المعاملات واحتياجات الجهات المعنية، وتطوير آليات تبادل البيانات، ومعالجة تداخل الاختصاصات والإجراءات، بما يتيح تحسين انسيابية العمل بين المؤسسات الحكومية.
وتعد هذه الورشة الأولى التي تجمع وزارة النقل والجهات الحكومية المعنية لبحث الملفات الإدارية والتقنية المشتركة، وتحديد الصعوبات التي تعترض إنجاز المعاملات، ووضع أسس لتعزيز التنسيق وتكامل البيانات والربط الإلكتروني بين المؤسسات، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتبسيطها وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.