تبسيط معاملات النقل وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في ورشة ‏عمل بدمشق

‏ ‏دمشق-سانا‏

‏نظمت وزارة النقل ورشة عمل لمناقشة تبسيط معاملات النقل وتطوير الربط الإلكتروني ‏بين الجهات الحكومية، ومعالجة الصعوبات الإدارية والتقنية التي تعترض إنجاز ‏المعاملات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة ‏للمواطنين.‏

‏وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الورشة التي عقدت في فندق ‏الداما روز بدمشق بمشاركة معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحّال ‏وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية، تناولت ملفات ‏التعاون المشترك بين مديريات النقل والجهات الحكومية، وآليات تبادل البيانات وتكامل ‏قواعد المعلومات، إلى جانب بحث الإجراءات التي تتطلب تنسيقاً بين المؤسسات ‏المعنية، بهدف الحد من المعاملات اليدوية وتكرار الإجراءات، وتعزيز كفاءة العمل ‏المؤسسي.‏

‏‏الربط الإلكتروني لتقليص الإجراءات

‏وتناولت الجلسة الأولى من الورشة آليات التعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، ‏بما يشمل تفعيل لجان الحرم الجمركي، وربط قواعد البيانات، وبحث إمكانية دمج ‏الوثائق الجمركية في وثيقة موحدة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المرتبطة ‏بالمعاملات الجمركية.‏

‏كما بحث المشاركون الربط الإلكتروني لعقود التوكيل الصادرة عن وزارة العدل، ممثلة ‏بالنيابة العامة، بما يتيح التحقق من البيانات إلكترونياً والاستغناء عن إجراءات التحقق ‏اليدوي، إلى جانب تطوير التنسيق مع وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة المرور، للاستعلام ‏عن المخالفات المرورية، وتعزيز الربط مع السجل المدني.‏

‏وشملت المناقشات إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية واعتمادها بالتعاون مع وزارة ‏الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومتطلبات الربط المباشر بين مديريات ‏النقل والجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، بما يعزز ‏تبادل المعلومات بين المؤسسات المعنية بإنجاز المعاملات.‏

تسهيل معاملات الشركات والتأمين

‏وفي الجلسة الثانية من الورشة، بحث المشاركون ربط بيانات الشركات المالكة ‏للمركبات بالسجل التجاري، والتكامل الإداري مع محافظة دمشق، ولا سيما عمل ‏اللجنة المشتركة لنقل الركاب، إضافة إلى دور الرقابة الداخلية في متابعة الإجراءات ‏ومعالجة الملاحظات.‏

‏‏وتناولت الورشة أيضاً الصعوبات التي تواجه الربط الإلكتروني مع شركات التأمين ‏الإلزامي، وإمكانية إتاحة إصدار عقود التأمين ضمن المعاملات المنجزة في مديريات ‏النقل، بما يسهل استكمال متطلبات المعاملات ضمن مسار أكثر تكاملاً.‏

‏كما ناقش المشاركون الإشكاليات المتعلقة بمعاملات المركبات المملوكة للشركات لدى ‏المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب عدد من المسائل المرتبطة بالتنسيق ‏مع هيئة الاستثمار، في إطار معالجة الملفات المشتركة التي تتطلب تنسيقاً بين أكثر ‏من جهة حكومية.‏

أولويات مشتركة لتطوير الخدمات

وأكد المشاركون أهمية تحديد أولويات الربط الإلكتروني وفقاً لطبيعة المعاملات ‏واحتياجات الجهات المعنية، وتطوير آليات تبادل البيانات، ومعالجة تداخل ‏الاختصاصات والإجراءات، بما يتيح تحسين انسيابية العمل بين المؤسسات الحكومية.‏

وتعد هذه الورشة الأولى التي تجمع وزارة النقل والجهات الحكومية المعنية لبحث ‏الملفات الإدارية والتقنية المشتركة، وتحديد الصعوبات التي تعترض إنجاز المعاملات، ‏ووضع أسس لتعزيز التنسيق وتكامل البيانات والربط الإلكتروني بين المؤسسات، بما ‏يسهم في توحيد الإجراءات وتبسيطها وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.‏

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