وفاة 5 مدنيين بحادث سير على طريق الطبقة– أثريا بريف الرقة

الرقة-سانا



توفي خمسة مدنيين، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة جراء حادث سير وقع اليوم الأربعاء، على طريق الطبقة – أثريا جنوب مدينة الطبقة بريف الرقة.



وذكر الدفاع المدني السوري أن الحادث نجم وفق المعطيات الأولية عن تصادم سيارة من نوع “بيك آب” مع سيارة أخرى، نتيجة السرعة الزائدة.



وأضاف: إنه فور تلقي البلاغ توجهت فرق الدفاع المدني التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة إلى موقع الحادث، وعملت على انتشال أربعة جثامين كانت عالقة داخل إحدى المركبتين باستخدام المباعدات الهيدروليكية المخصصة لأعمال الإنقاذ، حيث تم نقل الجثامين إلى مشفى الطبقة لاستكمال الإجراءات اللازمة، في حين جرى نقل المصابين إلى مشفى السلمية من قبل مدنيين كانوا في المنطقة، لتلقي العلاج والرعاية الطبية.



ويأتي هذا الحادث في ظل تكرار حوادث السير على الطرقات الرئيسية، نتيجة السرعة الزائدة وعدم التقيد بقواعد السلامة المرورية، ما يستدعي اتخاذ مزيد من إجراءات الحيطة والحذر للحد من الخسائر البشرية.