تأهيل منفذ العريضة الحدودي يصل مراحله النهائية تمهيداً لافتتاحه الشهر المقبل

طرطوس-سانا
تقترب أعمال تأهيل وتطوير منفذ العريضة الحدودي بين سوريا ولبنان من مراحلها النهائية، تمهيداً لإعادة افتتاحه خلال شهر كانون الأول المقبل، بعد استكمال إنشاء الجسر الرابط بين البلدين وتحديث البنية التحتية والمرافق الخدمية والإدارية، وتجهيزه بأنظمة جمركية وتقنية حديثة، بما يعزز قدرته على استيعاب حركة المسافرين والشاحنات والتبادل التجاري.
وأوضح مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن أعمال إعادة تأهيل المنفذ تسير بوتيرة متسارعة، ووصلت إلى مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على استكمال التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة لضمان جاهزيته التشغيلية، وفق المعايير المعتمدة.
تأهيل البنية التحتية وتوسيع مرافق الشحن
أضاف علوش أن مشروع التطوير شمل إعادة إنشاء الجسر الحدودي وفق مواصفات فنية وهندسية حديثة، وتأهيل المبنى الرئيسي للإدارة والجمارك وصالة استقبال المسافرين، وتوسيع الساحات والطرق الداخلية، وإنشاء ساحة مستقلة للشحن والتبادل التجاري، بما يسهم في تنظيم حركة المركبات والحد من الازدحام داخل المنفذ.
وبيّن أن الأعمال تضمنت تحديث شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات، وإدخال أنظمة الطاقة البديلة عبر ألواح الطاقة الشمسية لتأمين الإنارة واستمرارية العمل، بما يرفع كفاءة البنية التحتية ويحسن مستوى الخدمات.
أنظمة مؤتمتة وإجراءات عبور أكثر كفاءة
أكد علوش أن المشروع يتضمن تطبيق منظومة للأتمتة والتحول الرقمي، وربط الإجراءات إلكترونياً، وتطوير عمليات التفتيش من خلال تجهيز المنفذ بأجهزة الفحص بالأشعة (السكانر) للشاحنات والمركبات، واعتماد أنظمة التخليص الجمركي الإلكتروني.
وأشار إلى ربط أقسام الجوازات والهجرة بقواعد بيانات مركزية وموحدة، لتسريع عمليات التدقيق وختم الجوازات، وتسهيل إجراءات عبور المسافرين.
ولفت علوش إلى أن خطة التطوير تتضمن فصل مسارات الشاحنات عن سيارات الركاب، وتجهيز مرافق خدمية تشمل نقاطاً إسعافية وطبية للتعامل مع الحالات الطارئة، واستراحات للمسافرين وخدمة الإنترنت المجاني، إلى جانب تعزيز الرقابة الأمنية بكاميرات مراقبة حديثة، ومواصلة التنسيق بين إدارات المنفذ على الجانبين السوري واللبناني.
تعزيز النقل والتبادل التجاري بين البلدين
ذكر علوش أن إعادة تشغيل منفذ العريضة ستسهم في تعزيز حركة النقل البري والربط اللوجستي بين سوريا ولبنان، ورفع الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين والمركبات والشاحنات، وتسهيل تدفق البضائع وحركة التبادل التجاري والترانزيت، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي وتنقل المواطنين بين البلدين.
ويكتسب المنفذ أهمية من موقعه على الساحل السوري واتصاله بالمناطق الساحلية في شمال لبنان، ودوره في نقل المسافرين والبضائع بين البلدين، ما يجعل تطويره خطوة مهمة في تحسين شبكة النقل والربط اللوجستي وتعزيز حركة التجارة عبر الحدود.
وكانت حركة العبور عبر منفذ العريضة توقفت بشكل كامل مطلع كانون الثاني الماضي، إثر ارتفاع منسوب مياه النهر الكبير الجنوبي وتضرر الجسر الواصل بين الجانبين، قبل أن يُعاد فتحه في آذار الماضي أمام السوريين القادمين من لبنان سيراً على الأقدام، مع استمرار أعمال الصيانة والتأهيل، ثم استؤنفت أعمال إنشاء الجسر الجديد في أيار الماضي بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.