تأهيل منفذ العريضة الحدودي يصل مراحله النهائية تمهيداً لافتتاحه الشهر المقبل

طرطوس-سانا

تقترب أعمال تأهيل وتطوير منفذ العريضة الحدودي بين سوريا ولبنان من مراحلها النهائية، ‏تمهيداً لإعادة افتتاحه خلال شهر كانون الأول المقبل، بعد استكمال إنشاء الجسر الرابط بين البلدين ‏وتحديث البنية التحتية والمرافق الخدمية والإدارية، وتجهيزه بأنظمة جمركية وتقنية حديثة، بما ‏يعزز قدرته على استيعاب حركة المسافرين والشاحنات والتبادل التجاري.‏

وأوضح مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، في ‏تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن أعمال إعادة تأهيل المنفذ تسير بوتيرة متسارعة، ووصلت إلى ‏مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على استكمال التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة لضمان ‏جاهزيته التشغيلية، وفق المعايير المعتمدة.‏

تأهيل البنية التحتية وتوسيع مرافق الشحن

أضاف علوش أن مشروع التطوير شمل إعادة إنشاء الجسر الحدودي وفق مواصفات فنية وهندسية ‏حديثة، وتأهيل المبنى الرئيسي للإدارة والجمارك وصالة استقبال المسافرين، وتوسيع الساحات ‏والطرق الداخلية، وإنشاء ساحة مستقلة للشحن والتبادل التجاري، بما يسهم في تنظيم حركة ‏المركبات والحد من الازدحام داخل المنفذ.‏

وبيّن أن الأعمال تضمنت تحديث شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات، وإدخال أنظمة ‏الطاقة البديلة عبر ألواح الطاقة الشمسية لتأمين الإنارة واستمرارية العمل، بما يرفع كفاءة البنية ‏التحتية ويحسن مستوى الخدمات.‏

أنظمة مؤتمتة وإجراءات عبور أكثر كفاءة

أكد علوش أن المشروع يتضمن تطبيق منظومة للأتمتة والتحول الرقمي، وربط الإجراءات ‏إلكترونياً، وتطوير عمليات التفتيش من خلال تجهيز المنفذ بأجهزة الفحص بالأشعة (السكانر) ‏للشاحنات والمركبات، واعتماد أنظمة التخليص الجمركي الإلكتروني.‏

وأشار إلى ربط أقسام الجوازات والهجرة بقواعد بيانات مركزية وموحدة، لتسريع عمليات التدقيق ‏وختم الجوازات، وتسهيل إجراءات عبور المسافرين.‏

ولفت علوش إلى أن خطة التطوير تتضمن فصل مسارات الشاحنات عن سيارات الركاب، وتجهيز ‏مرافق خدمية تشمل نقاطاً إسعافية وطبية للتعامل مع الحالات الطارئة، واستراحات للمسافرين ‏وخدمة الإنترنت المجاني، إلى جانب تعزيز الرقابة الأمنية بكاميرات مراقبة حديثة، ومواصلة ‏التنسيق بين إدارات المنفذ على الجانبين السوري واللبناني.‏

تعزيز النقل والتبادل التجاري بين البلدين

ذكر علوش أن إعادة تشغيل منفذ العريضة ستسهم في تعزيز حركة النقل البري والربط اللوجستي ‏بين سوريا ولبنان، ورفع الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين والمركبات والشاحنات، وتسهيل ‏تدفق البضائع وحركة التبادل التجاري والترانزيت، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي ‏وتنقل المواطنين بين البلدين.‏

ويكتسب المنفذ أهمية من موقعه على الساحل السوري واتصاله بالمناطق الساحلية في شمال لبنان، ‏ودوره في نقل المسافرين والبضائع بين البلدين، ما يجعل تطويره خطوة مهمة في تحسين شبكة ‏النقل والربط اللوجستي وتعزيز حركة التجارة عبر الحدود.‏

وكانت حركة العبور عبر منفذ العريضة توقفت بشكل كامل مطلع كانون الثاني الماضي، إثر ‏ارتفاع منسوب مياه النهر الكبير الجنوبي وتضرر الجسر الواصل بين الجانبين، قبل أن يُعاد فتحه ‏في آذار الماضي أمام السوريين القادمين من لبنان سيراً على الأقدام، مع استمرار أعمال الصيانة ‏والتأهيل، ثم استؤنفت أعمال إنشاء الجسر الجديد في أيار الماضي بالتنسيق مع وزارة الأشغال ‏العامة والإسكان.‏