بدء أعمال ترميم ثلاث مدارس في نوى بريف درعا الغربي

درعا-سانا



بدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة درعا، اليوم الإثنين، أعمال ترميم وإعادة تأهيل ثلاث مدارس في مدينة نوى بالريف الغربي، بدعم وتمويل من مؤسسة الابتكار والتنمية المستدامة (SDI)، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.



وأوضح مشرف مجمع نوى التربوي، محمد النصر الله، في تصريح لـ سانا، أن المدارس الثلاث تعرضت لأضرار نتيجة قصف النظام البائد، وتضم أعداداً كبيرة من طلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مبيناً أن إعادة تأهيلها ستسهم في تحسين البيئة التعليمية، وتخفيف الضغط عن المدارس الأخرى في المنطقة.



بدوره، أشار مشرف مؤسسة الابتكار والتنمية المستدامة (SDI)، شادي طعيسان، في تصريح مماثل إلى أن اختيار المدارس جاء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، نظراً لما تعرضت له من أضرار، مبيناً أن أعمال الترميم تشمل إعادة تأهيل الأسوار، وأعمال الدهان، والتمديدات الكهربائية والصحية، وتركيب الزجاج والإنارة، وكل ما يلزم، بما يضمن جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.



وتُعد هذه الأعمال خطوة مهمة نحو تحسين البيئة التعليمية، وتأمين مقومات العملية التربوية، استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد.



يشار الى أن مؤسسة الابتكار والتنمية المستدامة (SDI) هي منظمة مدنية تنشط في شمال غرب سوريا، وتهدف إلى دعم المجتمعات عبر مشاريع إنسانية وطبية وتعليمية وتنموية.

