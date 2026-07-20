نقابة المهندسين السوريين تقيم ورشة عمل تخصصية حول التمكين الرقمي في المؤسسات

دمشق-سانا

ناقشت الندوة التخصصية التي أقامتها نقابة المهندسين السوريين، تحت عنوان “مقدمة في إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM)” الأطر العملية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الخدمات التقنية، وكيفية توظيفها لرفع كفاءة المؤسسات الوطنية والارتقاء بأدائها الخدمي.

واستهدفت الندوة التي نظمتها النقابة في مبنى فرع دمشق، اليوم الإثنين، الكوادر الإدارية، ومديري الخدمات، والعمليات، والموارد البشرية، والجهات الحكومية والخدمية.

وركزت الندوة على خمسة محاور رئيسية، أهمها المفاهيم والمدخل العام والتأسيس لـ “إدارة خدمات تقنية المعلومات (ITSM)” وأهميتها في بيئات العمل الحديثة، والمبادئ، كما استعرضت المرجعيات والأسس العالمية المعتمدة في هذا المجال، والتطبيق المبسط، وآليات وخطوات إدخال مفاهيم الـ (ITSM) للبيئة المؤسسية دون تعقيدات تشغيلية.

تحسين جودة الخدمات

المشاركون في الندوة دعوا إلى ضرورة تحسين جودة الخدمات وتطوير تجربة المستخدمين داخل المؤسسات والقطاعات المختلفة عبر أساليب تطبيقية مرنة تبتعد عن التعقيد الإداري والتقني، إضافة إلى بحث إمكانية نقل وتعميم مفاهيم (ITSM) وتطبيقها على مختلف الإدارات الخدمية والتشغيلية في القطاعين العام والخاص.

وأوضح رئيس لجنة النشاط الاجتماعي والإعلامي في النقابة عبد السلام عارف لمراسلة سانا، أن هذه الندوة تعد واحدة من الفعاليات المتميزة التي تنظمها النقابة بالتعاون مع رابطة المهندسين السوريين في دولة قطر، وتندرج ضمن أهداف النقابة الاستراتيجية لتمتين التواصل مع المهندسين السوريين في بلدان المغترب، وتبادل الخبرات التخصصية، وفق برنامج تعاون علمي مشترك بين النقابة والرابطة.

وأشار عارف إلى أن موضوع الندوة يستهدف جميع الكوادر العاملة في الأقسام والمديريات المعنية بتقانة المعلومات، بما يساعد في تحديد منهجية العمل كون الموضوع لم يعد يقتصر على تأمين البنية التحتية أو التجهيزات الفنية، بل يتعداها إلى القدرة على التحديد الدقيق للاحتياجات والأهداف لضمان مواكبة التحول الرقمي بنجاح، والانطلاق من حيث انتهى الآخرون بدلاً من البداية من نقطة الصفر.

وضع أطر تنظيمية متطورة

الأستاذ في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والخبير في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات حسان عوده، بيّن في تصريح مماثل، أن مرحلة إعادة البناء والتطوير الإداري التي تشهدها سوريا تتطلب وضع أطر تنظيمية وأسس عمل حديثة تمنع العشوائية، وتضمن عدم العودة إلى الاجتهادات الشخصية والفردية في إدارة المرافق الخدمية والحكومية.

ولفت عوده، إلى أن مبادئ إدارة الخدمات واحدة بغض النظر عن طبيعة المعاملة أو الخدمة المطلوبة، وتعتمد في جوهرها على كيفية التعامل الاحترافي مع المراجعين وتبسيط الإجراءات المقدمة لهم.

وشدد عوده على أن التحول الإداري المأمول يستوجب الانتقال من أسلوب التقييم الانطباعي القائم على الأفكار الشخصية إلى الإدارة القائمة على الأرقام ومؤشرات الأداء الدقيقة، بما يتيح لمسؤولي الإدارات قياس نتائج قراراتهم بشكل دوري، والتأكد من مدى تحسن أداء فرق العمل وارتفاع مستوى رضا المواطنين بناءً على معايير علمية ومدروسة.

وتعتبر رابطة المهندسين السوريين في قطر تجمعاً مدنياً مهنياً تطوعياً، يسعى لتوحيد جهود المهندسين السوريين والتنسيق مع نقابة المهندسين في سوريا لتأهيل وتطوير المهندس السوري وتقديم الخدمات اللازمة لبناء سوريا المستقبل.