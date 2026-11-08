ندوة بدمشق تبحث إحياء الخط الحديدي الحجازي وتطوير مشاريع النقل والاستثمار

دمشق-سانا
استضافت محطة الحجاز التاريخية بدمشق، اليوم الأحد، ندوة حوارية تناولت تاريخ الخط الحديدي الحجازي وإرثه الحضاري والمعماري، ودوره في ربط المدن والمناطق وتعزيز حركة النقل والتجارة والحج، وذلك بحضور وزيري النقل يعرب بدر والمالية محمد يسر برنية، ومشاركة باحثين ومختصين.
وبحثت الندوة، التي أقامتها وزارة النقل ممثلةً بالمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، آفاق تطوير شبكة الخطوط الحديدية وإعادة توظيف أصول المؤسسة في مشاريع استثمارية وتنموية، من بينها ربط سوريا بالحدود الأردنية، وإحداث شبكة قطارات داخل دمشق ومحيطها، وتنشيط السياحة والخدمات المرتبطة بها.
وتضمنت الندوة محاضرتين ومداخلات ونقاشات تناولت سبل الاستفادة من التجارب الدولية في تحويل المحطات التاريخية إلى فضاءات ثقافية وسياحية، بما يجمع بين الحفاظ على الذاكرة التاريخية، وتعزيز دور السكك الحديدية في التنمية.
إحياء الخط الحديدي واستعادة دوره
وأكد وزير النقل يعرب بدر، في تصريح لمراسلة سانا، أهمية إحياء الخط الحديدي الحجازي واستعادة دوره في الربط بين المدن، موضحاً أن الندوة تهدف إلى التعريف بتاريخ هذا الخط العريق وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والخبراء وممثلي الدول الصديقة، لدعم جهود إعادة تشغيله وتطوير النقل السككي.
وأشار الوزير بدر إلى أن الخطط المستقبلية للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي تتضمن ربط خطي المترو الأخضر والأحمر عند ساحة الحجاز، وإطلاق أربعة خطوط سككية لنقل الركاب إلى الضواحي، يتجه الأول نحو قدسيا ثم دمر، والثاني إلى المعضمية ثم قطنا، والثالث جنوباً باتجاه دير علي والكسوة، فيما يربط الرابع محطة الحجاز بمعرض دمشق الدولي ومطار دمشق الدولي.
وأوضح أن تنفيذ مشروع الخط الحديدي الحجازي بدأ عام 1900، فيما دخل الخدمة عام 1908، وأدى دوراً مهماً في تعزيز التواصل بين المدن الواقعة على امتداده من دمشق إلى معان وصولاً إلى المدينة المنورة.
ولفت إلى أن جهود العاملين في المؤسسة أثمرت عن تأهيل قاطرة بخارية وتسيير رحلة تجريبية، معرباً عن أمله بتكرار التجربة وتوسيع نطاقها وصولاً إلى إحياء الخطوط السككية ونقل الركاب إلى الضواحي.
مشاريع استثمارية لتعزيز الربط الاقتصادي
من جهته، أوضح المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي محمد العجمي أن المؤسسة تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية، في مقدمتها تطوير محور الخط الحديدي الحجازي وتحويله إلى ممر دولي يصل إلى الحدود الأردنية، بما يعزز حركة النقل ويفتح آفاقاً جديدة للتبادل بين البلدين.
وأضاف أن المؤسسة تعمل على إطلاق مرحلة جديدة من التطوير، تستند إلى إرثها التاريخي وإمكاناتها الفنية والعقارية، بهدف استعادة دورها في قطاع النقل وتطوير أصولها وتحويلها إلى مشاريع استثمارية وتنموية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد السفير التركي لدى سوريا نوح يلماز، في كلمة خلال الندوة، أهمية الخط الحديدي الحجازي بوصفه مشروعاً استراتيجياً، معرباً عن أمله في أن تصبح سوريا مركزاً للاستقرار في المنطقة، وأن تسهم مشاريع النقل والتكامل فيها بتحقيق التنمية والاستقرار لدول المنطقة.
مساعٍ لتعزيز نقل البضائع بين الأردن وسوريا وتركيا
واستعرض المدير العام بالوكالة لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني محمد القريوتي واقع الخط في الأردن، وجهود المؤسسة في تشغيل الرحلات السياحية واستثمار المحطات التاريخية، إلى جانب العمل على تفعيل استخدامه في نقل البضائع وتعزيز الربط التجاري بين الأردن وسوريا وتركيا.
وأوضح القريوتي أن طول الخط الحديدي الحجازي من دمشق إلى المدينة المنورة يبلغ 1302 كيلومتر، يمر نحو 450 كيلومتراً منها داخل الأراضي الأردنية، مشيراً إلى وجود مساعٍ لتعزيز الاستفادة منه في نقل البضائع بين الدول الثلاث.
الخط الحديدي الحجازي.. جسر تاريخي بين بلاد الشام والجزيرة العربية
وقدم الباحث والأستاذ الجامعي اللبناني أدي شويري، خلال الندوة، عرضاً تناول تاريخ السكك الحديدية في بلاد الشام ومراحل نشأتها وتطورها، وأبعادها المختلفة، ودورها في ربط المدن والمناطق وتعزيز حركة النقل والتجارة والحج.
وأكد شويري، لمراسلة سانا، أنّ الخط الحديدي الحجازي شكل جسراً ربط بلاد الشام بالجزيرة العربية، وكانت دمشق من خلاله بوابة باتجاه المنطقة العربية، لافتاً إلى أهمية الخطوط التي ربطت بيروت بدمشق ومناطق جنوب سوريا في تنشيط الحركة الاقتصادية، ولا سيما في منطقة حوران التي حافظت على مكانتها الاقتصادية حتى اليوم.
واعتبر أن الرحلات التجريبية وعودة الاهتمام بالخط تشكل مؤشرات مشجعة على إمكانية إحياء النقل السككي في سوريا، مشيراً إلى أن أكثر ما لفت انتباهه تفاعل السوريين، ولا سيما الأطفال، مع عودة القطار البخاري، في مشهد يعكس ارتباطهم بتراثهم وذاكرتهم التاريخية.
محطة الحجاز.. قيمة معمارية وتاريخية تستحق الحفاظ عليها
من جانبه، سلط المعماري الفرنسي تيري غراندن، في محاضرته، الضوء على القيمة المعمارية والتاريخية لمحطة الحجاز في دمشق، واصفاً إياها بأنها أحد أبرز الكنوز المعمارية في المدينة، لما تجمعه من الطراز الإسلامي والعناصر الأوروبية والتصميم الشامي التقليدي، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أصالتها وهويتها في أي مشروع لإعادة تأهيلها.
وأشار غراندن إلى أن السكك الحديدية أحدثت تحولاً في تاريخ السفر والتنقل، وأسهمت في تسريع الرحلات وتعزيز سلامتها، قبل أن تتحول إلى أداة استراتيجية للتنمية والتبادل الاقتصادي وتقوية الروابط بين المناطق والدول.
ولفت إلى أهمية الحفاظ على القاطرات والعربات والمعدات المتبقية، باعتبارها شواهد مادية على تاريخ السكك الحديدية وتطورها التقني، مستنداً إلى الصور التاريخية التي توثق واقع هذه التجهيزات.
كما تناول الإمكانات السياحية لخطّي دمشق-الزبداني ودمشق-بصرى الشام، موضحاً أن خط الزبداني يمر بمناطق جبلية بمحاذاة مجرى نهر بردى، وسط غطاء نباتي ومناظر طبيعية مميزة، ما يوفر مقومات لتطوير رحلات سياحية بالقطار، والاستفادة من قرب هذه المناطق من العاصمة.
وكانت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي أجرت قبل يومين رحلة تجريبية لقطار النزهة في دمشق، بهدف تقييم واقعه الفني والتشغيلي وتحديد متطلبات إعادة تأهيله، تمهيداً لدراسة إمكانية إعادته إلى الخدمة وإحياء دوره السياحي والترفيهي الذي ارتبط بذاكرة أجيال من السوريين.