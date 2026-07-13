التنمية الإدارية والرقابة والتفتيش يطلقان البرنامج الوطني لتأهيل كوادر الرقابة الداخلية

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إطلاق البرنامج الوطني لتأهيل كوادر الرقابة الداخلية (الدفعة الأولى)، بهدف إعداد وتدريب كوادر وطنية تحت إشراف المعهد العالي للرقابة والتفتيش، لشغل إحدى المسميات الوظيفية (رئيس دائرة الرقابة الداخلية – مراقب داخلي) في جميع المحافظات السورية.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، اليوم الأحد، أن مدة البرنامج أربعة أشهر، وأن آخر موعد لاستقبال طلبات المتقدمين هو 22/07/2026، مشيرةً إلى أن تفاصيل البرنامج متوفرة عبر الرابط، وأن تقديم الطلبات يتم عبر الرابط.
وبينت الوزارة أنه بالنسبة لقبول طلب الموظف المثبت في القطاع العام، يشترط تقديم كتاب ترشيح رسمي من الوزير المختص، متضمناً تأشيرة المحاسب وختمه.
ولفتت إلى أن أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين تشمل الاختصاص العلمي والمعدل العام، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر، ونتائج المقابلة الشخصية والامتحان التحريري.
ونوهت الوزارة بأنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين المرشحين المقبولين مبدئياً، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.
وتواصل وزارة التنمية الإدارية، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تطوير الموارد البشرية في القطاع العام، ورفع كفاءة العاملين، وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير الإدارة العامة.