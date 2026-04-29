وزير الأشغال ومحافظ الحسكة يبحثان آليات النهوض بالخدمات والبنية التحتية

دمشق – سانا

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، مع محافظ الحسكة نور الدين عيسى، آليات تطوير التعاون المشترك، لتوفير الخدمات الأساسية، وتأهيل البنية التحتية، للنهوض بواقع المحافظة.

وأكد الوزير عبد الرزاق خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم الأربعاء، أهمية رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الوزارة والجهات المعنية في الحسكة، لتحسين واقع البنية التحتية، وتوفير المزيد من الخدمات الضرورية للأهالي، مشيراً إلى استمرار تقديم الدعم الحكومي للمحافظة بعد عودتها للدولة، لضمان استقرار الخدمات وتعزيز التنمية المحلية.

من جهته، استعرض محافظ الحسكة احتياجات المحافظة وأولوياتها الخدمية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون مع الوزارة لتنفيذ المشاريع التي تمس حياة المواطنين اليومية.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الحكومية لتحسين الخدمات ودعم جهود التعافي في محافظة الحسكة بعد الاتفاق مع “قسد” ودمج المؤسسات ضمن الدولة السورية.