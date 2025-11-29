كهرباء ريف دمشق: إعادة التيار الكهربائي إلى بلدة بيت جن

ريف دمشق-سانا

أعادت الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق التغذية الكهربائية إلى بلدة بيت جن بريف دمشق، بعد إصلاح العطل الطارئ الذي أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية نتيجة العدوان الإسرائيلي على البلدة.

وذكرت الشركة، في منشور لها على صفحتها بالفيسبوك، أن ورشاتها باشرت بتنفيذ أعمال صيانة شاملة تضمنت صيانة خط التوتر المتوسط على مخرج المغر ومعالجة الأضرار التي طالت الشبكة، بالإضافة لإصلاح شبكات التوتر المنخفض وإعادة تأهيل المقاطع المتضررة، وتمت إعادة محولة ساحة بيت جن باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير إلى الخدمة بعد تعرضها لشظية تسببت بتسريب في الزيت، حيث تم إجراء أعمال العزل والمعالجة اللازمة وإعادة تشغيلها أصولاً.

وأكدت الشركة أن العمل مستمر لتعزيز وثوقية الشبكة في المنطقة والتعامل الفوري مع أي أضرار طارئة لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.

وتعرضت بلدة بيت جن أمس لعدوان إسرائيلي أسفر عن استشهاد 13 مواطناً وإصابة العشرات، حيث قامت قوات الاحتلال بالتوغل داخل البلدة واعتقال ثلاثة مواطنين.