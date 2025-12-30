محافظ اللاذقية خلال جولة مع قائد الأمن الداخلي لتفقّد الواقع الأمني في المدينة خلال حظر التجول

فوز أهلي حلب على الجيش في الجولة الأولى للدور ربع النهائي من دوري كرة السلة للرجال، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة الفيحاء بدمشق
لقاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب مع عدد من الصحفيين السوريين
سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين في حلب حول انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية وتحسن سعر صرف الليرة السورية
‏حرفيون في معرض “نصرنا أعياد”: حضور المهن التراثية يعكس أصالة سوريا وحضارتها
بدء المرحلة الثانية من الاكتتاب على مقاسم المدينة الصناعية في حلب
