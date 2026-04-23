النائب العام يزور اليعربية بالحسكة لتفعيل المحاكم وتعزيز العمل القضائي

الحسكة -سانا

أجرى النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي حسان التربة، اليوم الأربعاء، زيارة إلى إدارة منطقة اليعربية في الحسكة، بهدف الاطلاع على واقع المنطقة، تمهيداً لافتتاح المحكمة فيها.

وشملت الجولة مباني المحكمة في كلّ من قرى وبلدات الشدادي وتل براك وتل حميس، للاطلاع على واقعها الحالي واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تفعيلها.

كما زار النائب العام معبر اليعربية الحدودي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئة المنافذ والجهات القضائية، بما يسهم في تنظيم العمل.

وتأتي زيارة النائب العام إلى الحسكة في إطار تعزيز العمل القضائي وتفعيل المؤسسات الرسمية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وخدمة أهالي المنطقة.

وكان وفد من وزارة العدل برئاسة النائب العام وصل يوم الأحد الماضي إلى محافظة الحسكة، وبحث مع المحافظ نور الدين أحمد، بحضور الفريق الرئاسي، تفعيل المؤسسات العدلية والقضاء في المحافظة.