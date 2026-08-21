وفاة 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية في سوريا

محافظات-سانا
توفي 3 أشخاص وأصيب 24 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة بوقوع 21 حادث سير أسفرت عن 3 وفيات وإصابة 22مدنياً، مشيراً إلى أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية لهم ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 122حريقاً في عموم سوريا، شملت المنازل والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، وتم إخمادها وتبريد مواقعها.
وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة عنصرين اثنين من عناصر الإطفاء، جرى تقديم الإسعافات الأولية لهما، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الماديات.
وذكّر الدفاع المدني بضرورة:
عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية.
عدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج.
الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وكان توفي شخصان وأصيب 27 آخرون أمس الأول، جراء وقوع حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.