وفاة 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية في سوريا

محافظات-سانا

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توفي 3 أشخاص وأصيب 24 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق ‏الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية خلال الساعات الـ 24 الماضية في ‏مختلف المحافظات.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة بوقوع 21 حادث سير أسفرت ‏عن 3 وفيات وإصابة 22مدنياً، مشيراً إلى أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية لهم ثم ‏نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 122حريقاً في عموم سوريا، شملت المنازل ‏والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، وتم إخمادها ‏وتبريد مواقعها.‏

وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة عنصرين اثنين من عناصر الإطفاء، جرى تقديم ‏الإسعافات الأولية لهما، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الماديات.‏

وذكّر الدفاع المدني بضرورة:‏

عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية.‏

عدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات ولا ‏سيما في ‏المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج.‏

الامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل ‏على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وكان توفي شخصان وأصيب 27 آخرون أمس الأول، جراء ‏وقوع حرائق وحوادث سير ‏استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎