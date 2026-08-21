الجمعة 21 أغسطس 2026 — دمشق
|
Reading: وفاة 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية في سوريا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

وفاة 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية في سوريا

IMG 20260821 101023 691 وفاة 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية في سوريا

محافظات-سانا
‏ ‏
توفي 3 أشخاص وأصيب 24 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق ‏الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية خلال الساعات الـ 24 الماضية في ‏مختلف المحافظات.‏

IMG 20260821 101023 205 وفاة 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية في سوريا

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة بوقوع 21 حادث سير أسفرت ‏عن 3 وفيات وإصابة 22مدنياً، مشيراً إلى أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية لهم ثم ‏نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 122حريقاً في عموم سوريا، شملت المنازل ‏والمحال التجارية، والأعشاب، والأشجار، والقمامة، والأسلاك الكهربائية، وتم إخمادها ‏وتبريد مواقعها.‏

وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة عنصرين اثنين من عناصر الإطفاء، جرى تقديم ‏الإسعافات الأولية لهما، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الماديات.‏

IMG 20260821 101028 786 وفاة 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية في سوريا

وذكّر الدفاع المدني بضرورة:‏
عدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية.‏
عدم رمي أعقاب ‏السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات ولا ‏سيما في ‏المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو ‏الأحراج.‏
الامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل ‏على إزالتها ‏بطرق آمنة‎.‎

وكان توفي شخصان وأصيب 27 آخرون أمس الأول، جراء ‏وقوع حرائق وحوادث سير ‏استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في مختلف ‏المحافظات ‏السورية‎.‎

IMG 20260821 101028 581 وفاة 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية في سوريا
IMG 20260821 101028 669 وفاة 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية في سوريا
IMG 20260821 101028 677 وفاة 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية في سوريا
IMG 20260821 101029 033 وفاة 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية في سوريا
IMG 20260821 101029 099 وفاة 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية في سوريا
IMG 20260821 101029 193 وفاة 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية في سوريا
IMG 20260821 101029 368 وفاة 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية في سوريا
دمشق: وزير التعليم يطمئن على مصابي قوات الداخلية والدفاع جراء أحداث السويداء
مديرية المخابر بدمشق تبحث مع منظمة العمل الدولية سبل تطوير المواصفات الفنية
وفاة سيدة وطفل جراء حادث سير على أوتوستراد دمشق درعا
انطلاق بازار “حانوت جدي” دعماً للمهن التقليدية والنساء المنتجات في خان رستم باشا بحماة
مزارعو ريف دمشق يبدؤون جني الخضار الصيفية.. وفرة في الإنتاج ومطالب بتحسين التسويق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك