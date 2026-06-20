ثقافة اللاذقية: التسجيل بالنادي الصيفي المجاني يبدأ غداً

اللاذقية-سانا

أعلنت مديرية الثقافة في اللاذقية أن التسجيل في النادي الصيفي المجاني للأطفال لعام 2026 يبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد، ويستمر حتى الـ 25 من حزيران الجاري في مقر المديرية، ويستهدف الأطفال من عمر 5 إلى 14 عاماً.

وأوضحت المديرية في إعلان عبر صفحتها على فيسبوك أن النادي يهدف إلى استثمار وقت الأطفال خلال العطلة الصيفية في أنشطة تعليمية وثقافية وفنية متنوعة، تسهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية والمعرفية ضمن بيئة تجمع بين التعلم والترفيه.

ويتضمن برنامج النادي مجموعة واسعة من الورشات والأنشطة المصممة وفق الفئات العمرية، حيث يركز البرنامج المخصص للأطفال من عمر 5 إلى 8 سنوات على تنمية المهارات الأساسية والإبداعية من خلال الحساب الذهني، ومهارات اللغتين العربية والإنكليزية، وأساسيات الحاسوب باستخدام برنامج “سكراتش”، إلى جانب السينما الموجهة للأطفال والأنشطة الفنية التي تشمل الرسم والأوريغامي وإعادة التدوير، فضلاً عن المهارات الحياتية والدعم النفسي وورشات مخصصة لذوي الهمم.

أما الأطفال من عمر 9 إلى 14 عاماً فيشاركون في برامج أكثر تخصصاً، تشمل مبادئ البرمجة ولغة “C++” و”سكراتش” المتقدم، إضافة إلى ورشات الكتابة الإبداعية، وتعلم القيم ضمن برنامج “منارة”، إلى جانب أنشطة فنية وثقافية متنوعة، وورشات مخصصة للأطفال ذوي الإعاقة والأيتام.

ويجمع النادي الصيفي بين الفنون والمهارات الحياتية والتقنيات الحديثة لدعم مواهب الأطفال وتنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التعلم والتفاعل، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً ومشاركة في مجتمعه.