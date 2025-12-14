مديرية التجارة الداخلية: 5952 ضبطاً تموينياً في دمشق منذ بداية العام

دمشق-سانا

كشفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة دمشق عن تنظيم 5952 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المحافظة منذ بداية العام الجاري.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق غياث بكور في تصريح لمراسل سانا، أن الضبوط توزعت على مخالفات في الفواتير، مخابز، لحوم حمراء وبيضاء، مخالفة مواصفات، مواد منتهية الصلاحية، غش وتدليس، البيع بسعر زائد، الاتجار بالدقيق التمويني، إضافة إلى الامتناع عن البيع.

وأشار بكور إلى أنه تم تحليل 1697 من العينات الغذائية وغير الغذائية من المواد المطروحة بالأسواق، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

وأكد بكور أن المديرية مستمرة في تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والغش، واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين، لافتاً إلى أن الهدف من الجولات هو تعزيز حماية المستهلك، وضمان وصول السلع بالسعر والجودة المناسبين.

وكانت مديرية التجارة وحماية المستهلك في دمشق سجلت خلال تشرين الثاني الماضي 1540 ضبطاً تموينياً.