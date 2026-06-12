فرق الإطفاء تخمد حريقاً بأحد حقول الشعير في بلدة كرناز بريف حماة ‏

حماة-سانا
أخمدت فرق الإطفاء في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بالتعاون مع كوادر مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث والمجتمع المحلي في حماة حريقاً اندلع في أحد حقول الشعير في بلدة كرناز بريف المحافظة الشمالي ألحق اضراراً بنحو 6 دونمات.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب محمد الشيخ لمراسل سانا أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الأراضي الزراعية المجاورة، وإخماده وتنفيذ عمليات التبريد اللازمة، مبيناً أن الحريق أتى على 6 دونمات مزروعة بالشعير.
ودعا الشيخ الأهالي إلى ضرورة الإسراع بإبلاغ الهيئة عن أي حريق ينشب في الأراضي الزراعية للعمل على إخماده بالسرعة القصوى وضمان عدم تمدده.
وكانت فرق الإطفاء والدفاع المدني في حماة بالتعاون مع الأهالي تمكنت من السيطرة على عدة حرائق اندلعت مؤخراً في الأراضي الزراعية والحراجية بريف المحافظة، كان أبرزها في محيط بلدتي اللطامنة وكرناز، ومدينة كفرزيتا، وريف مصياف.
وتعاملت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث منذ بداية شهر حزيران الجاري مع 436 حريقاً اندلعت في محاصيل زراعية، في مختلف المناطق السورية في ظل ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد.
وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أطلقت في الـ 14 من أيار الماضي حملة توعوية بعنوان “وعيك بعملك”، بهدف ترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة في حماية المحاصيل الزراعية والممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الحرائق، وتشجيع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية خلال موسم الحصاد.