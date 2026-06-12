فرق الإطفاء تخمد حريقاً بأحد حقول الشعير في بلدة كرناز بريف حماة ‏

حماة-سانا ‏

أخمدت فرق الإطفاء في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بالتعاون مع كوادر مديرية الطوارئ ‏وإدارة الكوارث والمجتمع المحلي في حماة حريقاً اندلع في أحد حقول الشعير في بلدة كرناز ‏بريف المحافظة الشمالي ألحق اضراراً بنحو 6 دونمات.‏

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب محمد الشيخ لمراسل سانا ‏أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الأراضي الزراعية المجاورة، ‏وإخماده وتنفيذ عمليات التبريد اللازمة، مبيناً أن الحريق أتى على 6 دونمات مزروعة بالشعير.‏

ودعا الشيخ الأهالي إلى ضرورة الإسراع بإبلاغ الهيئة عن أي حريق ينشب في الأراضي ‏الزراعية للعمل على إخماده بالسرعة القصوى وضمان عدم تمدده.‏

وكانت فرق الإطفاء والدفاع المدني في حماة بالتعاون مع الأهالي تمكنت من السيطرة على ‏عدة حرائق اندلعت مؤخراً في الأراضي الزراعية والحراجية بريف المحافظة، كان أبرزها في ‏محيط بلدتي اللطامنة وكرناز، ومدينة كفرزيتا، وريف مصياف.‏

وتعاملت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث منذ بداية شهر حزيران ‏الجاري مع ‌‏ 436 حريقاً اندلعت في محاصيل زراعية، في مختلف المناطق السورية ‏في ظل ‏ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الحصاد.‏

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أطلقت في الـ 14 من أيار الماضي حملة توعوية ‏بعنوان ‌‏“وعيك بعملك”، بهدف ترسيخ المسؤولية الوطنية المشتركة في حماية المحاصيل ‏الزراعية ‏والممتلكات العامة والخاصة من مخاطر الحرائق، وتشجيع الالتزام بإجراءات ‏السلامة والوقاية ‏خلال موسم الحصاد.‏