خطط لتوسيع خدمات الاتصالات وتطويرها في حماة

حماة-سانا

تفقد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الاتصالات في محافظة حماة ‏حسن الحسن اليوم الأربعاء، واقع العمل في فرع اتصالات حماة ‏ودوائره وأقسامه، وناقش مع العاملين مشروعات وخطط التوسع والتطوير ‏خلال الفترة المقبلة.‏

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومنها التعديات ‏على الكابلات، إلى جانب مشاريع التوسع بالألياف الضوئية في حي ‏النصر والشريعة والبرناوي، والتوجه لتوسيع الخدمات اللاسلكية ‏وصولاً إلى 5‏G، وإعادة إيصال الاتصالات إلى المناطق ‏المتضررة، ومنها كفرزيتا واللطامنة وحربنفسه ومورك وحلفايا، ‏عبر حلول ضوئية أو لاسلكية‎.‎

وأوضح الحسن في تصريح لمراسل سانا أن الجولة جاءت استجابة ‏لشكاوى المواطنين بشأن ضعف خدمات الاتصالات في عدد من ‏مناطق ريف حماة، معلناً البدء قريباً بإنشاء مراكز اتصالات جديدة ‏في اللطامنة وكفرنبودة وسهل الغاب وغيرها، إضافة إلى بحث ‏مشروعات لرفع جودة وكفاءة الاتصالات في المناطق الجديدة ‏بالتنسيق مع المحافظة والجهات المركزية‎.‎

من جهتها، بينت مديرة فرع اتصالات حماة ربا ذكور سير العمل ‏في الدوائر والأقسام الإدارية والفنية، وطبيعة الخدمات المقدمة ‏لضمان استمرارية الاتصالات وتطويرها، مشيرة إلى التعاون مع ‏المؤسسة العامة للبريد عبر توفير مواقع ومراكز لتقديم خدماتها ‏وتسهيل معاملات المواطنين ودعم المتقاعدين‎.‎

وأكدت ذكور استمرار الجهود الفنية والإدارية لتطوير خدمات ‏الاتصالات وتوسيع انتشارها، بما ينسجم مع خطط إعادة تأهيل ‏البنية التحتية والخدمات في المحافظة‎.‎

وكان فرع الشركة السورية للاتصالات في حماة نفذ خلال تموز ‏الماضي مشاريع لتوسيع شبكة الألياف الضوئية وتلبية احتياجات ‏الجهات العامة والمؤسسات المصرفية والخدمية، وتوفير خدمات ‏إنترنت عالية السرعة والموثوقية، ضمن استراتيجية التحول ‏الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات‎.‎