خطط لتوسيع خدمات الاتصالات وتطويرها في حماة

حماة-سانا
تفقد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الاتصالات في محافظة حماة حسن الحسن اليوم الأربعاء، واقع العمل في فرع اتصالات حماة ودوائره وأقسامه، وناقش مع العاملين مشروعات وخطط التوسع والتطوير خلال الفترة المقبلة.
وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع، ومنها التعديات على الكابلات، إلى جانب مشاريع التوسع بالألياف الضوئية في حي النصر والشريعة والبرناوي، والتوجه لتوسيع الخدمات اللاسلكية وصولاً إلى 5G، وإعادة إيصال الاتصالات إلى المناطق المتضررة، ومنها كفرزيتا واللطامنة وحربنفسه ومورك وحلفايا، عبر حلول ضوئية أو لاسلكية.
وأوضح الحسن في تصريح لمراسل سانا أن الجولة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين بشأن ضعف خدمات الاتصالات في عدد من مناطق ريف حماة، معلناً البدء قريباً بإنشاء مراكز اتصالات جديدة في اللطامنة وكفرنبودة وسهل الغاب وغيرها، إضافة إلى بحث مشروعات لرفع جودة وكفاءة الاتصالات في المناطق الجديدة بالتنسيق مع المحافظة والجهات المركزية.
من جهتها، بينت مديرة فرع اتصالات حماة ربا ذكور سير العمل في الدوائر والأقسام الإدارية والفنية، وطبيعة الخدمات المقدمة لضمان استمرارية الاتصالات وتطويرها، مشيرة إلى التعاون مع المؤسسة العامة للبريد عبر توفير مواقع ومراكز لتقديم خدماتها وتسهيل معاملات المواطنين ودعم المتقاعدين.
وأكدت ذكور استمرار الجهود الفنية والإدارية لتطوير خدمات الاتصالات وتوسيع انتشارها، بما ينسجم مع خطط إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات في المحافظة.
وكان فرع الشركة السورية للاتصالات في حماة نفذ خلال تموز الماضي مشاريع لتوسيع شبكة الألياف الضوئية وتلبية احتياجات الجهات العامة والمؤسسات المصرفية والخدمية، وتوفير خدمات إنترنت عالية السرعة والموثوقية، ضمن استراتيجية التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات.