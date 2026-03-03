تركيب محولتين كهربائيتين في بلدتي عدرا والريحان بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أنجزت ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق، تركيب محولتين كهربائيتين جديدتين في بلدتي “عدرا البلد” و”الريحان”، بريف دمشق وذلك ضمن خطة الشركة لمعالجة مراكز التحويل التي تعاني من أحمال زائدة وضمان استقرار التغذية.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الثلاثاء أن ورشات قسم كهرباء دوما، قامت بتركيب محولة جديدة باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير في مركز التحويل رقم “12 بناء”، في منطقة عدرا البلد، إضافة إلى تركيب محولة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير لدعم استطاعة مركز تحويل “الريحان 4 بناء” وتعزيز وثوقية المنظومة الكهربائية وتحسين جودة التغذية الواصلة للمشتركين في المنطقة.

يذكر أن الشركة استبدلت في الخامس والعشرين من شهر شباط الماضي ثلاث محولات كهربائية، ورفعت استطاعة محولتين في مناطق قدسيا والسيدة زينب والمليحة بريف دمشق.

وتأتي هذه الأعمال الفنية المستمرة ضمن برنامج عمل تنفذه الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق، لرفع كفاءة مراكز التحويل ومعالجة الاختناقات الفنية الناتجة عن زيادة الطلب، بما يسهم في توزيع الأحمال بشكل متوازن في مختلف مناطق المحافظة.