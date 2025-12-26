نادي الشعلة لكرة اليد في درعا يكرم شهداءه ولاعبيه الحاليين والقدامى
مدير عمليات حمص لـ سانا: التحقيقات جارية لكشف المتورطين في تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب
الإفراج عن 69 موقوفاً في اللاذقية بعد ثبوت عدم تورطهم في جرائم ضد الشعب السوري
شهادات من مشفى كرم اللوز في حمص حول الانفجار الذي وقع في مسجد الإمام علي بن أبي طالب
مدير عمليات حمص يتحدث حول الانفجار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحي وادي الذهب
تصريح محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى حول الانفجار الذي وقع داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب
شاهد عيان يتحدث لـ سانا عن الانفجار الذي وقع داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب بحمص
مشاهد جوية تُظهر حجم الدمار في كنيسة مريم العذراء بدير الزور جراء قصف النظام البائد
