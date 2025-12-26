نادي الشعلة لكرة اليد في درعا يكرم شهداءه ولاعبيه الحاليين والقدامى

وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يطلع على الواقع الصحي في مشفى منبج الوطني
وزير التجارة التركي يتحدث لـ سانا عن معرض دمشق الدولي
حضور استثنائي للزوار يعيد لمعرض دمشق الدولي ألقه
الهلال الأحمر يوزع 4000 سلة صحية في مراكز الإيواء المؤقتة بدرعا
الأمن العام يضبط عدداً من المسروقات في منطقة اللاذقية وما حولها
