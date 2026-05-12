وفد إماراتي يطّلع على أوضاع المساجد المتضررة جراء قصف النظام البائد بمحيط دمشق

دمشق-سانا

أجرى رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في دولة الإمارات عمر حبتور الدرعي، برفقة وفد من وزارة الأوقاف السورية، جولة ميدانية شملت عدداً من المساجد المتضررة في محيط دمشق، جراء قصف النظام البائد.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الوفد اطّلع على حجم الأضرار واحتياجات هذه المساجد، في إطار دعم جهود ترميم بيوت الله وإعادتها لأداء رسالتها الدينية والمجتمعية.

وتأتي الجولة عقب مباحثات عقدها وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري مع الدرعي أمس، تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات الدينية والوقفية، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي وخدمة القضايا الدينية في البلدين.

