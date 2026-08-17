التأمينات الاجتماعية تعيد التعاقد مع 118 موظفاً مفصولاً خلال سنوات الثورة

دمشق-سانا



أنهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ملف إعادة التعاقد مع جميع العاملين ممن تقدموا بطلبات لديها، والبالغ عددهم 118 موظفاً تم فصلهم من العمل من قبل النظام البائد خلال سنوات الثورة السورية.



وأكد مدير التنمية الإدارية في المؤسسة خالد الخالد في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن إعادة التعاقد مع 118 موظفاً تمت بعد إجراء المقابلات اللازمة معهم، وجرى توزيعهم على مفاصل العمل في الإدارة المركزية وفروع المؤسسة في المحافظات، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم ومناطق سكنهم، وبما يضمن الاستفادة المثلى من طاقاتهم في المهام الموكلة إليهم.



وأكد الخالد أن إعادة التعاقد كانت وفق مسار مبسّط وهادف، وبتنسيق كامل مع وزارة التنمية الإدارية وفروع المؤسسة في المحافظات، وبما يضمن إنجاز الملف بكفاءة وسلاسة.



وتعمل الجهات الحكومية على إعادة موظفيها المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى العمل.



وتواصل الجهات الحكومية استكمال ملفات إعادة العاملين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، عبر مسار إداري يضمن سرعة الإنجاز، ويعيد لهم حقوقهم الوظيفية، ويتيح الاستفادة من خبراتهم في دعم المؤسسات العامة وتعزيز كفاءتها.