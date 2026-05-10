رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يتفقد عدداً من المنافذ الحدودية مع لبنان

دمشق-سانا

أجرى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، جولة تفقدية شملت منافذ جسر قمار والدبوسية والعريضة الحدودية مع لبنان، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لواقع العمل فيها.

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن بدوي استهل جولته في منفذ جسر قمار الحدودي، حيث اطّلع على سير العمل والحركة التشغيلية في المنفذ عقب إعادة افتتاحه، إلى جانب التجهيزات الفنية والخدمية التي جرى تنفيذها لضمان انسيابية حركة المسافرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ضمن المنفذ.

كما شملت الجولة منفذ الدبوسية الحدودي، حيث اطّلع رئيس الهيئة على أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية والتجهيزات اللوجستية والفنية الجاري تنفيذها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز جاهزية المنفذ لاستيعاب الحركة التجارية وحركة العبور المتزايدة.

واستمع رئيس الهيئة، في منفذ العريضة الحدودي، إلى شرحٍ حول سير أعمال إنشاء الجسر الجديد المخصص للمنفذ، ومراحل التنفيذ التي جرى إنجازها حتى الآن، إلى جانب اطلاعه على الخطط الإنشائية والتطويرية المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة، والتي تشمل تطوير المرافق الخدمية والإدارية، وتحسين البنية التحتية، ورفع الجاهزية التشغيلية للمنفذ، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري، ويواكب متطلبات العمل الحديثة.

وأكد بدوي خلال الجولة أهمية الاستمرار في تطوير المنافذ الحدودية ورفع كفاءتها التشغيلية والخدمية، بما يعزز دورها الحيوي في دعم الحركة التجارية وحركة المسافرين، ويسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وكان مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، ومدير شؤون المسافرين عبد الله شماط، افتتحا في الرابع من الشهر الجاري منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان، وذلك ضمن جهود الهيئة لتوسيع جاهزية المنافذ، وتعزيز حركة التنقّل بين البلدين.

