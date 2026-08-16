وزير الداخلية يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة محمد غميرة

دمشق-سانا
أصدر وزير الداخلية أنس خطاب، مساء اليوم الأحد، أمراً إدارياً بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة، وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن الأمر الإداري رقم 471 نصّ على تشكيل اللجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف، وعضوية كلٍّ من مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر محمود الحسين، ومدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية العميد معاذ خالد الجمال، ومدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين علاوي الحمادي.
وبحسب الأمر الإداري، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما، على أن توافي الوزارة بنتائج أعمالها خلال 72 ساعة من تاريخ صدوره.
كما أتاح الأمر للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها.
وكان وزير الداخلية تقدم بأصدق عبارات التعازي والمواساة لأهل وذوي الشاب محمد حسام الدين غميرة الذي توفي اليوم الأحد، سائلاً الله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأكد أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معها بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة، مشدداً على أن كل مخالف سينال جزاءه العادل فور استكمال التحقيقات.