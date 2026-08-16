وزير الداخلية يشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة محمد غميرة

دمشق-سانا‏

أصدر وزير الداخلية أنس خطاب، مساء اليوم الأحد، أمراً إدارياً بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة، ‌‏وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن الأمر الإداري رقم 471 نصّ على تشكيل اللجنة برئاسة معاون وزير الداخلية ‌‏للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف، وعضوية كلٍّ من مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد ‌‏سامر محمود الحسين، ومدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية العميد معاذ خالد الجمال، ومدير إدارة المباحث الجنائية العميد ‌‏حسين علاوي الحمادي.‏

وبحسب الأمر الإداري، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما، على أن توافي الوزارة بنتائج ‌‏أعمالها خلال 72 ساعة من تاريخ صدوره.‏

كما أتاح الأمر للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها.‏

وكان وزير الداخلية تقدم بأصدق عبارات التعازي والمواساة لأهل وذوي الشاب محمد حسام الدين غميرة الذي توفي ‏اليوم ‏الأحد، سائلاً الله تعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأكد أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل ‏عناصر ‏وزارة الداخلية سيتم التعامل معها بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة، مشدداً على أن كل مخالف سينال جزاءه ‏العادل فور ‏استكمال التحقيقات.‏