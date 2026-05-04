وزارة الطوارئ تنظم ورشة تدريبية متخصصة للتعامل المهني مع الأشخاص ذوي الإعاقة

دمشق-سانا

نظمت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، اليوم الإثنين، ورشة تدريبية ضمن برنامج متكامل حول “التعامل الواعي والمهني مع الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل وحالات الطوارئ وإدارة الكوارث”، بمشاركة مختصين في التربية الخاصة من جمعيات ومنظمات تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

وتهدف الورشة التي تستمر لثلاثة أيام إلى تمكين كوادر الوزارة والمدربين من اكتساب مهارات التعامل المهني والواعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مراحل العمل، بدءاً من التخطيط والاستعداد، مروراً بالاستجابة للكوارث، وصولاً إلى التعافي.

برنامج تدريبي متكامل

في تصريح لمراسلة سانا، أكدت رئيس قسم شؤون المتطوعين في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بشرى وحيد، أن البرنامج التدريبي يسهم في تمكين كوادر الوزارة ومديرياتها من التعامل الواعي والمهني مع الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في بيئة العمل أو خلال الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث.

وذكرت وحيد أن الورشة الحالية ضمن برنامج تدريبي متكامل يتألف من أربع ورشات، تتبعها جلسات إشرافية، مبينةً أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف كوادر الوزارة والمديريات، على أن يتم لاحقاً تنفيذ برنامج “تدريب المدربين” (TOT)، حيث سيتم اختيار عدد من المشاركين لتأهيلهم ونقل الخبرات إلى المتطوعين، والفرق التطوعية في مختلف المحافظات.

وأوضحت وحيد أن الورشة الأولى تشكل تجربة تقييمية أولية، يتم من خلالها رصد الملاحظات والمقترحات من المشاركين والمدربين، بما يسهم في تطوير الدليل التدريبي الذي تم العمل عليه خلال الأشهر الخمسة الماضية، مؤكدةً أن هذه البرامج تسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتعزيز الجاهزية للتعامل مع مختلف الحالات الإنسانية، بما يضمن تقديم الدعم المناسب لجميع الفئات.

تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالإعاقة

بدوره، أوضح المدرب المستشار التقني في الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في منظمة “للبلد سند” التنموية، بسام الحوراني في تصريح مماثل أن محاور التدريب تشمل تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالإعاقة، والتعريف بخصوصية كل فئة من فئات الإعاقة، مثل الإعاقات البصرية والسمعية والحركية والنفسية، إضافة إلى اضطرابات طيف التوحد، مع التركيز على أساليب التعامل المناسبة لكل حالة بما يضمن صون الكرامة الإنسانية وتجنب التسبب بأي أذى أثناء تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن كل مجموعة تدريبية تضم نحو 20 إلى 25 متدرباً، يتلقون برنامجاً يمتد لعدة أيام، على أن يتم لاحقاً إعداد مدربين قادرين على نقل هذه المعارف إلى باقي كوادر الوزارة، بما يعزز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مراحل الاستجابة الإنسانية.

تعزيز مهارات التعامل

وأعرب عدد من المشاركين عن أهمية الورشة في تعزيز مهاراتهم بالتعامل الواعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة خلال بيئات العمل والطوارئ، مؤكدين أن التدريب قدّم معلومات عملية تسهم في تحسين أساليب التواصل والاستجابة الميدانية بشكل أكثر مهنية وفعالية.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث نظمت في الـ 20 من نيسان الماضي، ورشة عمل متخصصة حول السلامة والحماية المدنية، وذلك بغية وضع خطة حماية متكاملة في كل وزارة، بما يضمن التدخل الأولي الفاعل في معالجة الحوادث، وتعزيز الاستعداد والجاهزية.