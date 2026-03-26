متابعة ميدانية لمحصول القمح في سهل عكار في طرطوس

طرطوس-سانا

أجرى مدير زراعة طرطوس، الدكتور محمد أحمد، جولة ميدانية تفقدية إلى سهل عكار، للاطلاع على واقع حقول القمح وتقييم الحالة العامة للمحصول، ولا سيما الحقول المستفيدة من برنامج القرض الحسن.

وأوضح أحمد عبر قناة وزارة الزراعة على التلغرام اليوم الخميس أن الحالة العامة للمحصول تعد جيدة جداً، حيث سجلت معدلات نمو، وإشطاء مبشرة، وذلك عقب تزويد التربة بالأسمدة الآزوتية، ما انعكس إيجاباً على حيوية النباتات وتطورها، مشيراً إلى خلو الحقول من أي إصابات مرضية أو حشرية تذكر حتى تاريخه.

وأكد أحمد أهمية الاستمرار في المتابعة الميدانية اليومية من قبل الكوادر الفنية في الوحدات الإرشادية، مع التشديد على تنفيذ عمليات الخدمة الزراعية في مواعيدها المثلى، بما في ذلك التسميد والري والمكافحة الوقائية.

وبين أحمد ضرورة مواصلة رصد الآفات الزراعية والتدخل الفوري عند ظهور أي مؤشرات إصابة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المحصول وتحقيق أعلى مردود إنتاجي ممكن لوحدة المساحة.

يذكر أن مشروع “القرض الحسن” الذي أطلقته وزارة الزراعة هو مبادرة لدعم الأمن الغذائي عبر توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي (بذور وأسمدة) للفلاحين، وخاصة لمحصول القمح بشكل عيني (غير نقدي) ودون فوائد، ليتم سداد قيمتها بعد الحصاد، ويشترط التسجيل في الدوائر الزراعية وتقديم وثيقة تنظيم زراعي أو كشف حسي للحصول على الدعم، بهدف زيادة الإنتاج المحلي.